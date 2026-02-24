คราวนี้นิ้วมือขาด! ทหารไทยโดนระเบิดชายแดน“ผาหินตัด”รอยต่อบุรีรัมย์-สระแก้ว ส่งรักษา รพ.นางรอง

บุรีรัมย์- “ส.อ.ธนพล”พลลาดตระเวน สังกัด ร้อย ลว.ไกล ที่ 2 พล.ร.2 รอ. กองทัพภาคที่ 1โดนระเบิดขณะลาดตระเวนจุดตรวจหลักเขต 28 “ผาหินตัด”ชายแดนไทย-กัมพูชา รอยต่อบุรีรัมย์-สระแก้วได้รับบาดเจ็บฝ่ามือซ้ายนิ้วชี้และนิ้วกลางขาด ถูกส่งรักษารพ.นางรองจ.บุรีรัมย์ ล่าสุดผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.20 น. วานนี้ (23 ก.พ.69) มีเหตุทหารกองทัพภาคที่ 1 โดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ ส.อ.ธนพล มัดยาดำ ตำแหน่ง พลลาดตระเวน สังกัด ร้อย ลว.ไกล ที่ 2 พล.ร.2 รอ. โดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บบริเวณฝ่ามือซ้าย ปลายนิ้วชี้ และนิ้วกลางขาด เหตุเกิดขณะออกลาดตระเวน ที่บริเวณจุดตรวจหลักเขต 28 รอยต่อตาพระยา จ.สระแก้ว กับ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (ผาหินตัด) ตามรายงานทราบว่า เบื้องต้นกำลังพลที่บาดเจ็บ เป็นหน่วยสังกัด กองกำลังบูรพา แต่ต้องใช้พื้นที่ฝั่งละหานทรายผ่านเข้าพื้นที่ หลังเกิดเหตุจึงได้นำตัวมาทางบุรีรัมย์ เพื่อส่งรักษาที่โรงพยาบาล นางรอง จ.บุรีรัมย์
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.พ.69) ทีมข่าวได้ติดตามอาการของ ส.อ.ธนพล มัดยาดำ ที่ถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ ที่ รพ.นางรอง พบว่ารักษาที่ห้องพิเศษตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลนางรอง ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากอาการดีขึ้นก็จะส่งตัวกลับรักษาที่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
จากการสอบถามทราบว่า ทหารที่บาดเจ็บ อยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่ 1 เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษ ทำงานในพื้นที่อำเภอละหานทราย รอยต่อตาพระยา ก่อนเกิดเหตุได้เดินลาดตระเวนตามปกติ ระหว่างเดินลาดตระเวน ส.อ.ธนพล ได้เจอเชือก ที่มีใบไม้ปกคลุมอยู่หนาแน่น จึงใช้มือดึงเชือก ทำให้เกิดระเบิดขึ้นทำให้โดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดใด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สำหรับหลักเขตแดนที่ 28 ตั้งอยู่บริเวณ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เป็นจุดชมวิวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นหน้าผาสูง เมื่อมองลงไปด้านล่างเห็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ