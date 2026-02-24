เอ๊ะยังไง! คนในยังสงสัยต้นเหตุทำเสือตาย 72 ตัวอาจเกี่ยวข้องกับอาหารสดที่ใช้เลี้ยงจากผู้ผลิตรายใหญ่

เชียงใหม่ - คนวงในยังสงสัยสาเหตุเสือตาย 72 ตัวอาจเกี่ยวข้องกับอาหารที่ใช้เลี้ยง พบไก่สดมาจากแหล่งเดียวกันของเอกชนรายใหญ่ แต่ต้องสั่งยกเลิกหลังเริ่มพบเสือป่วย
ความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งของคุ้มเสือ หรือ Tiger Kingdom เชียงใหม่ เกิดป่วยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และล้มตายรวม 72 ตัว ในช่วงระหว่างวันที่ 8-18 ก.พ. 69 ซึ่งเสือโคร่งที่ตายแบ่งเป็น เสือที่อยู่ที่คุ้มเสืออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 ตัว และคุ้มเสืออำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 51 ตัว โดยต่อมาทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีการออกหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุการตายของเสือโคร่งดังกล่าวระบุว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
แต่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ CDV หรือ ไวรัสไข้หัดสุนัข และพบสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย Mycoplasma spp. ที่มีช่องทางการติดต่อหลักผ่านสัตว์พาหะจำพวกสัตว์ดูดเลือด การติดต่อกันระหว่างสัตว์ผ่านการสัมผัสเลือดจากการกัดกัน รวมทั้งการติดต่อถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีการตั้งข้อน่าสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริง และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยงเสือด้วย เพราะพบว่าเป็นปัจจัยร่วมกันเพียงอย่างเดียวของเสือที่ถูกเลี้ยงอยู่ต่างพื้นที่ห่างกัน 30 กิโลเมตร แต่ป่วยและตายด้วยอาการเดียวกัน นอกจากนี้พบด้วยว่าลูกเสือที่ถูกเลี้ยงด้วยนมและไม่ได้กินอาหารจากแหล่งเดียวกัน ไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด
ล่าสุดแหล่งข่าวในคุ้มเสือที่น่าเชื่อถือได้ เปิดเผยว่า กรณีเสือโคร่งที่ป่วยและตายรวมกัน 72 ตัวในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่พนักงานของคุ้มเสือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพนักงานที่ทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลเสือ เพราะทุกคนต่างมีความรักความผูกพันกับเสือที่เลี้ยง และยืนยันว่าได้มีการดูแลเสือทุกตัวเป็นอย่างดีในทุกด้านมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นการเลี้ยงในระบบปิดที่มีการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอยู่เป็นประจำทุกขั้นตอนและเสือแต่ละตัวแยกกรงนอนด้วย ทำให้เกิดข้อสงสัยอยู่เช่นกันว่าเหตุใดเสือจึงได้รับเชื้อจนกระทั่งตายลงในที่สุด
ขณะเดียวกันยอมรับด้วยว่ารู้สึกแปลกใจที่เสือที่ถูกเลี้ยงอยู่ที่แม่ริมและแม่แตงต่างล้มป่วยและตายด้วยอาการลักษณะเดียวกัน ทั้งๆ ที่อยู่ห่างกันหลายสิบกิโลเมตร โดยสถานที่เลี้ยงเสือทั้ง 2 แห่งนี้ มีปัจจัยที่ชัดเจนร่วมกันอยู่ตรงประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงเสือ ซึ่งเป็นไก่สดที่มาจากแหล่งผลิตเดียวกันจากเอกชนรายใหญ่ที่ทางคุ้มเสือสั่งซื้อเพื่อนำมาเลี้ยงเสืออยู่เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในช่วง 1-2 วันแรกหลังจากที่เริ่มพบว่ามีเสือป่วย ทางคุ้มเสือจึงได้มีการยกเลิกการใช้ไก่สดจากผู้ผลิตรายนี้ทันทีและเปลี่ยนไปใช้จากผู้ผลิตรายอื่นแทนอย่างไม่ทราบเหตุผล และไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการป่วยของเสือหรือไม่
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า สำหรับพนักงานและสัตวแพทย์ที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเสือที่ป่วยและตายในช่วงวันที่ 8-19 ก.พ. 69 นั้นเบื้องต้นมีทั้งสิ้น 108 คน ซึ่งได้ทำการเฝ้าระวังและติดตามอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่พบว่าป่วยหรือมีอาการผิดปกติใดๆ โดยจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 21 วัน ตามระยะเวลาพักตัวของโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน ขณะที่ในส่วนของคุ้มเสือยังคงปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและห้ามบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาด