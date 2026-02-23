เตือนภัย ! มิจฉาชีพหลอกโทรสั่ง ข้าวมันไก่–ข้าวหมูแดง แล้วบล็อกเบอร์หนี

อ่างทอง - เตือนภัย ! มิจฉาชีพโทรสั่งอาหาร ข้าวมันไก่–ข้าวหมูแดง ร้านเจ้เล็กเจ้าดังเมืองอ่างทอง 50กล่อง อ้างว่าจะนำไปเลี้ยงในงานศพ หลังทำเสร็จโทรติดต่อไม่ได้ สุดท้ายสูญเงินไป2500บาท พร้อมนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
วันนี้( 23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของ ร้านเจ้เล็ก ร้านข้าวมันไก่–ข้าวหมูแดงชื่อดังใน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ. อ่างทอง ออกมาเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้า หลังถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์สั่งอาหารจำนวนมาก ก่อนเชิดหนีไม่มารับของ ทำให้ต้องแบกรับความเสียหายเอง
เจ้เล็ก เจ้าของร้าน เล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. มีชายโทรศัพท์อ้างตัวว่าโทรจากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง สั่งข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงจำนวน 50 กล่อง กล่องละ 50 บาท รวมมูลค่า 2,500 บาท โดยอ้างว่าจะนำไปเลี้ยงในงานศพช่วงค่ำวันนี้ และเร่งให้ทำภายใน 20 นาที
โดยหลังทางร้านรีบจัดทำอาหารกล่องให้จนเสร็จ กลับไม่มีผู้มารับสินค้า เมื่อลองโทรกลับไปยังหมายเลขเดิมพบว่าถูกบล็อกทันที และแม้ใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นโทรก็ถูกบล็อกเช่นกัน จึงมั่นใจว่าถูกหลอกสั่งอาหารแน่นอน
อาหารทั้งหมดที่ทำเสร็จแล้ว ทางร้านไม่สามารถจำหน่ายต่อได้ทัน จึงนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่แทน เพราะเสียดายของ
เจ็เล็ก เผยอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ค้าขาย เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นครั้งแรก พร้อมฝากเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารว่า หากเป็นลูกค้าไม่คุ้นเคยหรือสั่งจำนวนมากผิดปกติ ควรเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากมิจฉาชีพ.