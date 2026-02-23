แทบช็อก ! พนักงานหนุ่มขับรถกลับบ้าน เจอห่อผ้าสะดุดตาข้างถนนสระบุรี จอดเปิดดูกลายเป็นศพเด็ก

สระบุรี - พนักงานหนุ่ม ขับรถกลับบ้านสะดุดตาผ้าห่มริมทาง จอดดูใกล้แทบช็อก พบศพเด็กหญิงอายุราว 3–5 ปี สภาพเริ่มแห้ง คาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 5 วัน ตำรวจเร่งส่งชันสูตร–ตรวจ DNA ล่าตัวผู้นำศพมาทิ้ง
เย็นวันนี้( 23 ก.พ.) ร.ต.อ. คำฝน อุทัยมา ร้อยเวรสอบสวน รับแจ้งพบศพเด็กถูกทิ้งริมถนนเลียบคลองชัยนาท–ป่าสัก ช่วงระหว่างสะพานบ้านกลับ–ลพบุรี หมู่ 2 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ. สระบุรี จึงประสานแพทย์เวร โรงพยาบาลหนองโดน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณหญ้าริมทางพบผ้าห่มสีม่วง 1 ผืน ห่างออกไปราว 3 เมตร พบผ้าห่มสีขาวอีกผืนอยู่ข้างศพเด็กในสภาพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อสีแดง กางเกงยีนส์ ใส่แพมเพิส และถุงเท้าสีเขียว สภาพศพผิวหนังแห้งดำ ศีรษะเหลือเพียงกะโหลก แขนขวาขาดหายไป
เจ้าหน้าที่คาดว่าเด็กเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5–7 วัน อายุประมาณ 3–5 ปี เป็นเพศหญิง ส่วนแขนที่หายอาจถูกสัตว์แทะลากไป อย่างไรก็ตามได้ส่งศพชันสูตรอย่างละเอียด รวมถึงตรวจ DNA เพื่อระบุตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิต
ด้าน สิทธิชัย คีรีรัตน์ ผู้พบศพคนแรก เปิดเผยว่า หลังเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านตามปกติ เมื่อถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นผ้าห่มสีม่วงวางอยู่ริมทางอย่างผิดสังเกต จึงชะลอรถดูใกล้ ๆ ตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตา แต่เมื่อเพ่งมองชัดจึงรู้ว่าเป็นร่างเด็กจริง ๆ ทำให้ตกใจมาก ก่อนรีบแจ้งตำรวจทันที
ผู้พบศพ ระบุอีกว่า ศพมีลักษณะเริ่มแห้ง และไม่มีกลิ่นเหม็นโชยออกมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดผวาอย่างมาก ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างกั้นพื้นที่และเร่งสืบสวนหาที่มาของศพ รวมทั้งติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.