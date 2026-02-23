สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน

จันทบุรี- สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปี ด้วยเงินสดของประชาชน จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม 7 ก.พ.-7มี.ค. นี้
วันนี้ ( 23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ “วัดสันติวนาราม” หรือวัดหลวงปู่บุญส่ง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ว่าเป็นไปอย่างคึกคักและมีพุทธศาสนิกชนจากในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางเข้าร่วมงาน บุญกว่า 10,000 คน
โดยอุโบสถหลังดังกล่าวทางวัดฯ ได้ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 13 ปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และยังถือเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา ภายใต้วัสดุคุณภาพสูงจากแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน
และทางวัดได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-7 มี.ค.2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประกอบพิธีตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดเขตพัทธสีมาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
โดยทางวัดคาดหวังว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการจัดงาน.