xs
xsm
sm
md
lg

สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





จันทบุรี- สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปี ด้วยเงินสดของประชาชน จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วม  7 ก.พ.-7มี.ค. นี้

วันนี้ ( 23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ “วัดสันติวนาราม” หรือวัดหลวงปู่บุญส่ง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ว่าเป็นไปอย่างคึกคักและมีพุทธศาสนิกชนจากในพื้นที่และต่างจังหวัดเดินทางเข้าร่วมงาน บุญกว่า 10,000 คน

โดยอุโบสถหลังดังกล่าวทางวัดฯ ได้ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,000 ล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 13 ปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และยังถือเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา ภายใต้วัสดุคุณภาพสูงจากแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน

และทางวัดได้จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตระหว่างวันที่ 7 ก.พ.-7 มี.ค.2569 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประกอบพิธีตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดเขตพัทธสีมาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

โดยทางวัดคาดหวังว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการจัดงาน.










สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน
สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน
สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน
สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน
สุดอลังการ “อุโบสถพันล้าน” วัดสันติวนาราม จันทบุรี สร้างนาน 13 ปีด้วยเงินของประชาชน
+1