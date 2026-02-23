จับอีกคลินิกเสริมความงามเถื่อนใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวบ 5ผู้ต้องหาดำเนินคดี

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ตำรวจภาค 2 สนธิกำลังร่วม สสจ.ชลบุรี บุกจับคลินิกเสริมความงามเถื่อนในซอยสุขุมวิท-พัทยา 53 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวบ 5 ผู้ต้องหาดำเนินคดีฐานร่วมกันเปิดสถานพยาบาล ขายยาตาม พรบ.ยาแผนปัจจุบัน และประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการเป็นแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
วันนี้ ( 23 ก.พ.) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.2 นำกำลังตำรวจสืบสวน ภาค 2 สนธิกำลังร่วม นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบคลินิคเสริมความงามแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท-พัทยา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นคลินิกเถื่อน
พบเป็นอาคารชั้นเดียวที่ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ และมีด้านหน้าเป็นเคาน์เตอร์รับลูกค้า ห้องแนะนำการรักษาและห้องเสริมความงาม รวมทั้งห้องฉีดโบท๊อกจำนวน 3 ห้อง
นอกจากนั้นยังพบบุคคลแต่งชุดสีเขียว 4 คนและชุดสีเทา 1 คน ประกอบไปด้วย น.ส.อัญชลี อายุ 51 ปี , น.ส.อรทิตา อายุ 33 ปี , น.ส.เตชินี อายุ 38 ปี ,นายดนุภา อายุ 36 ปี และ น.ส.ภัทรานิษฐ์ อายุ 45 ปี จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต , ขายยาตาม พรบ.ยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต”
โดย น.ส.อรทิตา ถูกดำเนินเพิ่มในข้อกล่าวหา "ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยการเป็นแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต