ที่ปรึกษา รมว.ทส.-อธิบดีกรมอุทยานฯ เร่งสอบถนนรุกป่าแม่ยวมฝั่งขวา

แม่ฮ่องสอน - ที่ปรึกษา รมว.ทส. และอธิบดีกรมอุทยานฯ บินส่อง-ลงเก็บข้อมูลถนนรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ย้ำคนทำผิดต้องดำเนินคดี พร้อมทบทวนแนวเส้นทางพิพาท หาทางให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์แต่ไม่กระทบเขตอนุรักษ์
วันนี้ (23 ก.พ.69) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย นายณัฐ โก่งเกษร ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทำถนนรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
คณะฯได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน ที่ สภ.แม่ลาหลวง ซึ่งก่อนเริ่มประชุมตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายกระเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ยื่นหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ถนนที่มีข้อพิพาท ต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีฯด้วย
ด้าน พ.ต.อ.เอกวัชระ เทือกตา ผกก.สภ.แม่ลาหลวง ได้นำเสนอข้อเท็จจริงเบื้องต้น วิเคราะห์พยานหลักฐาน รวมถึงแนวทางการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง กรณีพบการลักลอบเปิดแนวถนนและตัดไม้ในพื้นที่คุ้มครอง ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการประชุม ที่ปรึกษารัฐมนตรี และคณะ ได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง กรณีการทำถนนรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งแนวเส้นทาง ลักษณะการปรับพื้นที่ และขอบเขตผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการ
หลังการตรวจพื้นที่ ทั้งนี้ พล.ต.ต.นันทชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า จะเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์ที่มีความสำคัญด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนพื้นที่ที่มีข้อพิพาท จะมีการทบทวนแนวทางให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้อง และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่กระทบต่อเขตอนุรักษ์