เดือด! ศิษย์เก่าฟ้า–เหลือง เบญจมราชูทิศจันทบุรีค้านปรับรูปแบบ รร.เป็นสหศึกษา

จันทบุรี -เดือด! ศิษย์เก่าฟ้า–เหลืองเบญจมราชูทิศจันทบุรี ลงชื่อค้านการปรับรูปแบบโรงเรียนเป็นสหศึกษา ยันให้คงสถานะโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัด รักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมสอดคล้องพระราชดำริในหลวง ร.5 ย้ำหากยังไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
วันนี้ ( 23 ก.พ.) กลุ่มศิษย์เก่าฟ้า–เหลืองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี ที่นำโดย นายมนตรี พงษ์เจริญ รวมทั้งขณะผู้ปกครองและเครือข่ายกว่า 200 คน ได้ร่วมกันลงรายชื่อยื่นหนังสือคัดค้านการปรับรูปแบบการรับนักเรียนเป็น “สหศึกษา” ในปีการศึกษาใหม่ โดยยืนยันจุดยืนให้คงสถานะโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้กลุ่มศิษย์เก่าระบุว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนฯ ได้มีการเปิดรับนักเรียนหญิงในโครงการพิเศษแล้วถึง 5 ห้อง จากทั้งหมด 10 ห้อง จึงถือเป็นสหศึกษาไปแล้วครึ่งหนึ่ง จึงเสนอให้ 5 ห้องที่เหลือยังคงเป็นห้องเรียนชายล้วน เพื่อรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของโรงเรียนต่อไป
และยังเป็นการสอดคล้องกับพระราชดำริในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโรงเรียนประจำมณฑล
นายมนตรี พงษ์เจริญ ตัวแทนศิษย์เก่าบอกว่า จ.จันทบุรีมี โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำหรับรองรับนักเรียนหญิงอยู่แล้ว จึงเห็นว่าควรคงบทบาท โรงเรียนเบญจมราชูทิศฯ ในฐานะโรงเรียนชายล้วน เพื่อสร้างความหลากหลายทางเลือกด้านการศึกษาและยังเน้นย้ำว่าหากแนวทางยังไม่เปลี่ยนแปลง กลุ่มศิษย์เก่าก็พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
จากนั้นกลุ่มศิษย์เก่าฟ้า–เหลืองโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี ยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี- ตราด และยังได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการปกป้องความเป็นโรงเรียนชายล้วนอีกด้วย
ซึ่งการเดินทางไปยื่นหนังสือในครั้งนี้ปรากฏว่า นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี- ตราด ติดภารกิจราชการจึงมอบหมายให้ นายสุเมธ บรรเทาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนรับหนังสือ และให้คำมั่นว่าจะนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมต่อไป
หลังเสร็จภารกิจคณะผู้คัดค้านได้เดินทางกลับมายังโรงเรียนฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับ น.ส.กรกนก ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี ใช้เวลาหารือนานเกือบ 5 ชั่วโมง จนได้ผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติ 12 ต่อ 9 เสียงไม่เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งหลังจากนี้โรงเรียนจะนำมติดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี -ตราด ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการรับนักเรียนจังหวัดจันทบุรีในลำดับต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า แม้ที่ประชุมจะมีมติไม่เห็นด้วยกับเปิดเรียนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่การหาข้อยุติยังไม่สิ้นสุด จึงคาดว่าน่าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อทุกฝ่าย.