สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกระดับคุมเข้มอาหารสัตว์–ตั้งทีมสัตวแพทย์เฝ้าระวังโรค หลังเหตุเสือตายหมู่เชียงใหม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยตรวจเข้มวัตถุดิบทุกล็อต สุ่มเช็คสารตกค้าง–เชื้อโรค พร้อมระบบฆ่าเชื้ออาหาร ป้องกันโรคระบาดซ้ำรอยกรณีเสือโคร่งตาย 72 ตัว
วันนี้( 23 ก.พ.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า สวนสัตว์ได้เพิ่มมาตรการดูแลสัตว์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพอาหาร หลังเกิดกรณีเสือโคร่งเสียชีวิตจำนวนมากในสถานประกอบการเอกชนของบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ระหว่างวันที่ 8–18 ก.พ. ที่ผ่านมา รวม 72 ตัว จากพื้นที่คุ้มเสือแม่ริม 21 ตัว และคุ้มเสือแม่แตง 51 ตัว ซึ่งพบการติดเชื้อหลัก 2 สาเหตุ คือโรคไข้หัดสุนัข (CDV) และเชื้อแบคทีเรียไมโคพลาสมา
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระบุว่า ร้านค้าวัตถุดิบที่ส่งอาหารสัตว์ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และทางสวนสัตว์มีระบบตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการสุ่มตรวจชิ้นเนื้อสัตว์ ผัก และอาหารสด เพื่อหาสารเคมีตกค้างหรือเชื้อปนเปื้อน นอกจากนี้บางกรณีเจ้าหน้าที่จะนำอาหารสดไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนก่อนนำไปใช้ เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาด
พร้อมกันนี้ สวนสัตว์ยังมีทีมสัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์ดูแลใกล้ชิด ครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิภาพ โภชนาการ และการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อในสัตว์ป่ากลุ่มเสือและสัตว์กินเนื้อ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง
นายณรงวิทย์ ย้ำว่า มาตรการทั้งหมดเป็นแนวทางเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย พร้อมยืนยันว่าอาหารทุกชนิดที่นำเข้าสวนสัตว์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานก่อนถึงสัตว์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสัตว์ในความดูแล.