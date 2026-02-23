เสร็จแล้ว!! ถนนลูกรังบ้านหนองจานระยะทาง 492 เมตรหนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- เสร็จแล้ว!! ถนนลูกรังบ้านหนองจานระยะทาง 492 เมตรเชื่อมถนน “นาคทองดี-สอนประเสริฐ -พลเยี่ยม” เพิ่มความสะดวกการสัญจร-หนุนภารกิจความมั่นคง แขวงทางหลวงชนบทสระแก้วร่วมหน่วยงานทหาร เนรมิตให้ภายใต้งบประมาณจังหวัด
วันนี้ ( 23 ก.พ.) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ระยะทางรวมทั้งสิ้น 492 เมตร ภายในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่ชายแดน เพิ่มความสะดวกในการสัญจร และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสระแก้ว จำนวน 520,000 บาท
หลังทหารไทย สามารถยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวที่ถูกกัมพูชายึดครองเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปีกลับมาเป็นของไทยได้สำเร็จ
โดยพื้นที่บ้านหนองจาน ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าวมีลักษณะเป็นถนนบดอัดแน่นตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารช่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดน เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ ทั้งด้านสภาพผิวจราจร ความแข็งแรงของโครงสร้างถนนและความเหมาะสม ในการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภารกิจด้านความมั่นคง
และก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทีมช่างแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ได้ประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อให้เข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่และสำรวจสภาพภูมิประเทศ อย่างละเอียด เพื่อประเมินความพร้อมและความปลอดภัยของพื้นที่ก่อสร้าง
โดยเฉพาะในประเด็น " ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลือจากสถานการณ์ปะทะที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียดครอบคลุมตลอดแนวโครงการ จนมั่นใจว่าว่ามีความปลอดภัย 100% และไม่มีวัตถุระเบิดตกค้าง ก่อนส่งมอบพื้นที่ ให้ดำเนินการก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย
การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองจานในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนที่เพิ่งได้รับการยึดคืน ช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มความสะดวก ในการเดินทาง เสริมศักยภาพในการดูแลรักษาความมั่นคง
โดยถนนดังกล่าวจะตัดเชื่อมไปยังถนนเส้น(K5) ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นถนน “นาคทองดี-สอนประเสริฐ -พลเยี่ยม” เพื่อสดุดีวีรชนทหารกล้าที่เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตย บริเวณพื้นที่ดังกล่าว