เปิดคอร์สฝึกดับไฟป่านานาชาติ ไทยถ่ายทอดองค์ความรู้ จนท.เมียนมา รับมือหมอกควันข้ามแดน

กาญจนบุรี – ไทยเดินหน้าขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่จาก เมียนมา ภายใต้กรอบข้อตกลงสิ่งแวดล้อมของ ASEAN มุ่งเสริมทักษะควบคุมไฟป่า ลดวิกฤตหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาค
วันนี้(23 ก.พ.) ที่ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 30 คน ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23–27 ก.พ. 2569 เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมหลักวิชาการควบคุมไฟป่า เทคนิคการปฏิบัติงานภาคสนาม และการบริหารจัดการสถานการณ์จริง โดยมีล่ามแปลภาษาร่วมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันข้ามแดนถือเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมสำคัญของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมลพิษสามารถเคลื่อนตัวข้ามพรมแดนได้ไกลจากแหล่งกำเนิด ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศพร้อมกัน ทำให้รัฐสมาชิกต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง
ประเทศไทย ลาว และเมียนมา ยังได้เห็นชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์ “CLEAR SKY STRATEGY” เพื่อเร่งลดปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีควบคู่กัน
โครงการฝึกอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุก ที่มุ่งยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาคสนามของประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงการลุกลามของไฟ และป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศในระดับภูมิภาคในระยะยาว