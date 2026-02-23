ศึกเลือกตั้ง ทม.บางพระเดือด! สองทีมชิงนายกเทศมนตรี–สภาเมือง กองเชียร์แห่ให้กำลังใจคึกคัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ศึกชิงเก้าอี้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางพระ ร้อนแรงตั้งแต่วันแรก เปิดรับสมัคร สองทีมการเมืองท้องถิ่นเปิดหน้าชนเต็มตัว ท่ามกลางกองเชียร์แห่หนุนแน่น สะท้อนสนามเลือกตั้งที่ถูกจับตาว่าจะดุเดือดที่สุดในรอบหลายปี
วันนี้( 23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ที่อาคารใหม่ของ เทศบาลเมืองบางพระ ในพื้นที่ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้สมัครพร้อมกองเชียร์ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
ผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายกเทศมนตรี ปรากฏว่า หมายเลข 1 ได้แก่ จีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ในนามกลุ่ม “บางพระของเราทุกคน” ส่วนหมายเลข 2 ได้แก่ สมศักดิ์ เกตุวัตถา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จากกลุ่ม “พัฒนาบางพระ”
ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งสองทีมสามารถตกลงกันได้ จึงไม่ต้องจับสลากหมายเลข โดยกลุ่มบางพระของเราทุกคน ได้หมายเลข 1–6 ส่วนกลุ่มพัฒนาบางพระ ได้หมายเลข 7–12 ขณะที่ผู้สมัครอิสระรายอื่นจะได้หมายเลขลำดับถัดไปตามการสมัคร
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางพระจะเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ระหว่างวันที่ 23–27 กุมภาพันธ์ 2569 ในเวลาราชการ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่น่าจับตามองในพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มกลุ่มพัฒนาบางพระ ที่มี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นอดีตนายกฯเก่า มีทีมงานที่มักคุ้นกับประชาชนอยู่เดิม และมีผู้สนับสนุนเป็นอดีตนักการเมืองในพื้นที่ และคนในตระกูลที่อาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านใหญ่บางพระ ที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใหญ่
ส่วนทีมบางพระของเราทุกคน ที่มี นายจีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ท้าชิงนำทีมนั้น เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มีพ่อเป็นอดีตประธานสภา เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตกำนัน และนักธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ
สำหรับเทศบาลเมืองบางพระ จ.ชลบุรี ซึ่งยกระดับมาจาก อบต.บางพระ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ศรีราชา เดิมเป็นชุมชนริมชายฝั่งทะเลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำร้อนบางพระ สัญลักษณ์คือกระโจมไฟ ซึ่งสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลและบ่อน้ำร้อนเก่าแก่