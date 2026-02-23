ระทึก! เร่งช่วยโลมาบาดเจ็บ ว่ายวนชายฝั่งชะอำนาน 3 วัน เตรียมจับอนุบาลก่อนปล่อยคืนทะเล

เพชรบุรี - ชาวประมงแจ้งพบโลมาบาดเจ็บ ว่ายวนชายฝั่งชะอำนาน 3 วัน ใกล้แพปลา ครีบหลังแหว่งคาดถูกของมีคม ทีมสัตวแพทย์เตรียมเข้าช่วยชีวิต
วันนี้( 23 ก.พ. ) เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบปลาโลมาไม่ทราบชนิดว่ายวนอยู่บริเวณชายฝั่งหน้าแพปลา ในพื้นที่อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี ต่อเนื่องนานกว่า 3 วัน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงการเกยตื้นอย่างใกล้ชิด
จากการสังเกตพบว่าโลมาตัวดังกล่าวยังว่ายน้ำและดำน้ำได้ตามปกติ อัตราการหายใจประมาณ 8 ครั้งใน 5 นาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเล่นกับวัตถุลอยน้ำตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามตรวจพบบาดแผลบริเวณปลายครีบหลัง คาดว่าได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้
ด้าน ชยิน หอมคง เจ้าของแพปลา เปิดเผยว่า ชาวประมงแจ้งพบโลมาว่ายอยู่ในคลองสะพานหินซึ่งเป็นท่าเทียบเรือ โดยปกติไม่เคยพบโลมาเข้ามาในบริเวณดังกล่าว จึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พร้อมกันนี้ตนได้เว้นพื้นที่หน้าแพไม่ให้เรือเข้าจอดนานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อเปิดทางให้โลมาว่ายน้ำอย่างปลอดภัยระหว่างรอทีมช่วยเหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินลักษณะภายนอกพบครีบหลังส่วนปลายขาดแหว่งเป็นแผล ลำตัวยาวกว่า 2 เมตร น้ำหนักราว 50–70 กิโลกรัม ล่าสุดทีมสัตวแพทย์เตรียมเข้าจับเพื่อนำไปอนุบาลรักษาที่บริเวณ ชายหาดค่ายพระราม 6 เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ก่อนพิจารณาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป.