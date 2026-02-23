ผู้สมัคร ปชป.ยื่นศาลคดีทุจริตฯ ขอนแก่น เอาผิด กกต.ใช้ QR Code ในบัตรเลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้สมัคร สส. พรรคประชาธิปัตย์ จ.ขอนแก่น ยื่นหนังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เอาผิด ม. 157 กับประธานกรรมการกลางการเลือกตั้ง และพวกรวม 8 กกต.กลาง หลังใช้ QR Code ในบัตรเลือกตั้ง ถือเป็นความผิดต่อหน้าที่ราชการ กฎหมายการเลือกตั้ง สส. และกกต.
วันนี้ (22 ก.พ.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 นายวิระศักดิ์ สายทอง ผู้สมัครสส. เขตเลือกตั้งที่ 10 ขอนแก่น พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำหนังสือยื่นฟ้อง เพื่อเอาผิดกับนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ และพวกรวม 8 คน ในข้อหาหรือฐานความผิดต่อหน้าที่ราชการ กฎหมายการเลือกตั้ง สส. และกกต.
นายวิระศักดิ์ สายทอง ผู้สมัครสส. เขตเลือกตั้งที่ 10 ขอนแก่น พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าที่ตนมายื่นหนังสือร้องเรียนกับทาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 เนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69 ที่ผ่านมา บัตรเลือกตั้งมีการติด QR Code ทำให้เกิดความสงสัยกับประชาชนทั่วประเทศ เพราะบัตรเลือกตั้งจะต้องเป็นความลับ แต่กลับมี QR Code ซึ่งขัดกับกฎหมายเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งต้องเป็นความลับเท่านั้น จนทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม
เรื่อง QR Code ในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่เคยมีการนำ QR Code มาใช้ติดบัตรเลือกตั้งมาก่อน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้ง เพราะทำให้รู้ข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนน ว่าได้กาเลือกให้คะแนนกับใคร ผู้สมัตรสส. ชื่ออะไร พรรคไหน และอาจจะเป็นอันตราย กับคนที่รับเงินมาแล้วไม่ได้เลือกให้กับเบอร์ที่รับเงินมา
เรื่องต่อมาคือ กกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ที่มีการใช้ QR Code ในบัตรลงคะแนน ซึ่งตนในฐานะ ที่เป็นผู้ได้เสียกับการเลือกตั้ง โดยเป็นผู้สมัคร สส. สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 10 ขอนแก่น ทำให้ต้องมาร้องศาลเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆในเรื่องของ QR Code ในบัตรเลือกตั้งเพื่อพิจารณา ส่วนนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการกลางการเลือกตั้ง พร้อมพวกรวม 8 คน จะเข้าข่าย ม.157 หรือไม่นั้น ก็จะให้ศาลได้รับพิจารณาด้วยเช่นกัน