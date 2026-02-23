ชาวหล่มเก่า ยื่นถึงผู้ว่าฯ จี้สอบสมาคมฌาปนกิจฯบัญชีติดลบ-จ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครบ แถมห้ามถามซ้ำ

เพชรบูรณ์ – ชาวหล่มเก่า ยื่นเรื่องถึงผู้ว่าฯเพชรบูรณ์..เรียกร้องตรวจสอบสมาคมฌาปนกิจฯ หลังพบส่อไม่โปร่งใส ทั้งบัญชีติดลบ-เก็บเพิ่มทุกปี แต่จ่ายเงินสงเคราะห์ทายาทไม่ครบตามกำหนด-กรรมการชุดเก่านำเงินให้กองทุนหมู่บ้านกู้ ขัดระเบียบ แถมวันประชุมใหญ่ห้ามสื่อเข้า-ห้ามไลฟ์สด-ห้ามถามซ้ำ
วันนี้(23 ก.พ.69) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยนางรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน ตัวแทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหล่มเก่า ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการค้างชำระเงินสงเคราะห์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อสมาชิกกว่า 1,000 ราย ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ถึงนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ในหนังสือระบุว่าจากการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา สมาชิกมีความสงสัยในความโปร่งใสและการดำเนินงานของสมาคม เพราะมีการห้ามมิให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว ห้ามมีการไลฟ์สด ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับผู้ที่กระทำการดังกล่าว
และในวันนั้นสมาชิกได้สอบถามเรื่องเหตุใดสถานะทางบัญชีของสมาคมถึงติดลบ เพราะมีการเก็บเงินค่าสงเคราะห์เพิ่มทุกปี ทายาทของผู้เสียชีวิตก็ได้เงินสงเคราะห์ไม่ครบตามที่กำหนด แต่คณะกรรมการก็ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมทั้งห้ามไม่ให้สมาชิกซักถามใดๆทั้งสิ้น ทำให้สมาชิกเกิดความไม่ไว้วางใจจึงทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระเงินสงเคราะห์ และขอให้นายทะเบียนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการดำเนินงาน
แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และมีการส่งมอบเงินเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 แต่คณะกรรมการชุดใหม่ไม่ยอมรับมอบเงินเนื่องสถานทางบัญชีกับสถานการเงินไม่สัมพันธ์กัน รวมทั้งพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมได้นำเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ยังให้กองทุนหมู่บ้านกู้เงินหลายหมู่บ้านและคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ซึ่งขัดกับระเบียบข้อบังคับที่ห้ามมิให้สมาคมฯมีการกระทำการที่หวังผลกำไร
ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหล่มเก่า รวมทั้งขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของฌาปนกิจทุกแห่งในพื้นที่รวมทั้ง นายทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงและความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หากพบการละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอให้ดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
กรณีมีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตหรือกระทำความผิดตามกฎหมาย ขอให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่สมาชิกโดยเร็ว