อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดโครงการ “สร้างป่า ปั้นถ้ำ ทำน้ำตก” เรือนจำเขากลิ้ง เพชรบุรี “เสก โลโซ” เล่นมินิคอนเสิร์ตเต็มวง เตรียมขึ้นเวทีงานพระนครคีรี 27 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - อธิบดีกรมราชทัณฑ์เดินหน้าปฏิรูปเชิงสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่เรือนจำเขากลิ้งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ บ่มเพาะผู้ต้องขังสู่คนดีคืนสังคม ขณะที่ “เสก โลโซ” ขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสัน พร้อมได้รับอนุญาตแสดงเต็มวงในงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 39

วันนี้ ( 23 ก.พ.) พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า ปั้นถ้ำ ทำน้ำตก บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี สร้างคนดีสู่สังคม” ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ว่าที่ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในเรือนจำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น สงบ เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างสวนป่า ปั้นถ้ำ ทำน้ำตก ตกแต่งศิลปะพื้นบ้านเมืองเพชรบนผนังถ้ำ ฝึกทักษะงานฝีมือและวิชาชีพ ควบคู่การเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อวางรากฐานการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษ

ภายหลังพิธีเปิด คณะได้เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ พร้อมชมการแสดงโยคะเพื่อสุขภาพจากผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง และไฮไลต์สำคัญคือ มินิคอนเสิร์ตเต็มวงจาก เสก โลโซ หรือ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ศิลปินชื่อดังซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยประสานภรรยา นางวิภากร ศุขพิมาย นำวงดนตรีโลโซร่วมแสดง สร้างบรรยากาศคึกคักและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผู้ต้องราชทัณฑ์ “เสก โลโซ” ได้รับอนุญาตให้เบิกตัวออกไปแสดงมินิคอนเสิร์ตเต็มวง บนเวทีกลางงานพระนครคีรี–เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ณ บริเวณ พระนครคีรี เพื่อร่วมสร้างสีสันในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี.










