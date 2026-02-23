ดาบแรกเชือดแล้ว!ผู้การฯนครสวรรค์ เซ็นให้ออกราชการไว้ก่อน “ดาบตำรวจ”อุ้ม-ขัง-รีดเงินยาเสพติด

นครสวรรค์ – ลงดาบแรกเชือดแล้ว..ผู้การฯ ตร.ปากน้ำโพ เซ็นสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน “ดาบตำรวจ ช.สภ.เมืองนครสวรรค์” อุ้ม-ขัง-รีดเงินยาเสพติด หลัง สภ.ชุมตาบง ท้องที่เกิดเหตุสอบแล้วพบหลักฐานทำผิดจริง พร้อมตั้ง กก.เรียกสอบทั้ง สว.-รองฯและชุดจับกุมอีก 2 นาย เผยเจ้าตัวเคยอยู่ทีม “อดีต ผกก.โจ้”มาก่อน
กรณีมีการร้องทุกข์กล่าวหา ดาบตำรวจ ช. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ พัวพันพฤติกรรมอุ้มกักขังและเรียกรับเงินแลกกับการปล่อยตัวในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ โดยผู้เสียหาย 2 รายเข้าแจ้งความยืนยันว่า ถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นตำรวจควบคุมตัวออกจากบ้านไปกักขังหลายพื้นที่ใน อ.ชุมตาบง ต่อเนื่องถึงเขต อ.เมืองนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนถูกเรียกเงินรวม 50,000 บาท ซึ่งมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับดาบตำรวจรายหนึ่ง
ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการต่อ สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง ทำให้ผู้กำกับการ สภ.ชุมตาบง รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูง พร้อมทั้งมีพยานให้การถึงพฤติการณ์ข่มขู่ กดดันไม่ให้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีเอกสารระบุรายชื่อผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินอย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้(23 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ดาบตำรวจ ช. ที่ถูกกล่าวหา ยังคงเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ แต่เก็บตัวอยู่ภายในห้องทำงานฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ โดยมีรายงานว่า เจ้าตัวเตรียมไปพบกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในวันนี้ ซึ่งมีข้อมูลว่า เจ้าตัวจะต้องถูกลงโทษโดยให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน ส่วน รอง ผกก.สืบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ ได้ถูก พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เรียกเข้าพบ โดยมีการกำชับให้ดูแลและเข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเหมือนอย่างกรณีนี้อย่างเด็ดขาด
พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้น ทาง ผกก.สภ.ชุมตาบง ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอ จนสืบแน่ชัดว่า ดาบตำรวจรายนี้ได้กระทำผิดจริง จึงได้สั่งการให้โรงพักเจ้าของพื้นที่ที่รับแจ้งความ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำสำนวนคดีส่งให้กับทาง ปปช. เพื่อดำเนินคดี พร้อมกับมีการออกคำสั่งให้ ดาบตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าว ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วในวันนี้
รวมทั้งได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อเอาผิดทางวินัยร้ายแรงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะต้องรเรียกสอบตั้งแต่ระดับสารวัตร รองสารวัตร ในฐานะหัวหน้าของดาบตำรวจ ไปจนถึงตำรวจชุดจับกุมที่ไปร่วมกันกับดาบตำรวจด้วยอีก 2 นาย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร
เมื่อถามถึงเรื่องราวในอดีตที่ ดาบตำรวจ ช. เคยอยู่ในชุดการจับกุมของอดีต ผกก.โจ้ ที่ถูกดำเนินคดีคลุมถุงดำจนโด่งดังนั้น พล.ต.ต.นเรวิช ระบุว่า ดาบตำรวจนายนี้เคยอยู่ในชุดสืบสวนในสมัย ผกก.โจ้ จริง แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใด.