ไม่กลัวกฎหมาย! โจรขี่จักรยานยนต์จอดหน้าร้าน อาศัยจังหวะเจ้าของร้านเผลอ ฉกถังแก๊สหนีลอยนวล

อุดรธานี-คนร้ายซิ่งมอเตอร์ไซค์จอดหน้าร้าน ก่อนเดินเข้าร้านขายของชำ อาศัยจังหวะเจ้าของร้านเผลอ รีบยกถังแก๊สขนาด 7 กิโลกรัม มูลค่า 2,500 บาท ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหลบหนีอย่างรวดเร็ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ร้านค้าชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย เหตุเกิดที่ร้านโอบอุ่นการค้า ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจน เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.39 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ ( 23 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนางสายสมร อายุ 68 ปี เจ้าของร้านโอบอุ่นการค้า ผู้เสียหาย เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์แบบออโตเมติก สีแดง มาจอดบริเวณหน้าร้าน ก่อนเดินเข้ามาภายในร้านแล้วฉวยโอกาสก่อเหตุ
จากคลิปจะเห็นว่า คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy สีแดง มาจอดหน้าร้าน จากนั้นเดินเข้ามาภายในร้านอย่างรวดเร็ว ก่อนยกถังแก๊สขนาด 7 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 2,500 บาท แล้วรีบนำขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปทันที
นางสายสมร เล่าต่อว่า ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ภายในร้าน แต่เป็นจังหวะที่กำลังก้มเก็บเงินเหรียญ ซึ่งตกอยู่บนพื้น คนร้ายจึงอาศัยช่วงเผลออุ้มถังแก๊สขึ้นรถ โดยผู้ดูแลร้านพยายามตะโกนเรียกแล้ว แต่คนร้ายไม่สนใจและเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาก่อเหตุเพียงไม่นาน ตนเตรียมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ (23 ก.พ.) ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ร้านข้างเคียงเป็นร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยว ก็ถูกคนร้ายขโมยถังแก๊สในลักษณะเดียวกัน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มหวาดระแวง
“เหตุการณ์แบบนี้รู้สึกว่าบ้านเมืองมันเถื่อนเกินไป คนขาดจิตสำนึก ทำไมไม่ทำมาหากินสุจริต ทำแบบนี้มันจะรอดเหรอ เหมือนบ้านเมืองไม่มีตำรวจ ถ้าดูข่าวอยู่ก็อยากให้นำมาคืน ไม่มีก็มาขอกันดีๆชาวบ้านก็เดือดร้อน” นางสายสมรกล่าว
หลังเกิดเหตุ เจ้าของร้านได้นำทรัพย์สิน โดยเฉพาะถังแก๊ส เก็บไว้ในที่ปลอดภัยมากขึ้น พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อไม่ให้คนร้ายย่ามใจและกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีก