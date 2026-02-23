สัตวแพทย์หน้างานตั้งข้อสงสัยสาเหตุเสือโคร่งตาย72ตัว ชวนคิดประเด็นอาหาร-หวั่นหาชนิดโรคเป็นแพะซุกปัญหาใต้พรม

เชียงใหม่ – สัตว์แพทย์สงสัยสาเหตุการตายที่แท้จริงของเสือโคร่ง 72 ตัวที่เชียงใหม่ หลังปศุสัตว์ภาค 5 ออกหนังสือชี้แจงอ้างผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเพียงเชื้อ ไวรัสไข้หัดสุนัขและเชื้อแบคทีเรีย Mycoplasma spp. ชี้จุดสังเกตเสือถูกเลี้ยงอยู่ห่างกัน 30 กิโลเมตร แต่ล้มป่วยและตายด้วยอาการเหมือนกัน โดยมีปัจจัยร่วมกันเพียงอย่างเดียวเป็นอาหารที่มาจากแหล่งเดียวกัน แต่กลับไม่ถูกพูดถึง หวั่นเป็นการเลือกหาชนิดโรคมารับเป็นแพะ แล้วซุกปัญหาเข้าใต้พรมเพื่อปกป้องความเสียหายต่อสัตว์เศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล
จากกรณีเสือโคร่งของคุ้มเสือ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกตรวจพบว่าเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 8-18ก.พ.69 และมีการทยอยตายไปรวม 72 ตัว โดยที่ในช่วงที่เกิดเหตุทางคุ้มเสือได้ทำการปิดให้บริการและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ขณะที่ต่อมาวันที่ 21 ก.พ.69 ทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 มีการออกหนังสือชี้แจงถึงสาเหตุการตายของเสือโคร่งดังกล่าวระบุว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แต่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ CDV หรือ ไวรัสไข้หัดสุนัข และพบสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย Mycoplasma spp. ที่มีช่องทางการติดต่อหลักผ่านสัตว์พาหะจำพวกสัตว์ดูดเลือด การติดต่อกันระหว่างสัตว์ผ่านการสัมผัสเลือดจากการกัดกัน รวมทั้งการติดต่อถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตามผู้คนทั่วไปยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่แท้จริงและโรคระบาดอื่นๆ เนื่องจากมองว่าเสือโคร่งดังกล่าวถูกเลี้ยงในระบบปิดและมาตรการรักษาความสะอาดที่เข้มงวด จึงน่าจะเป็นไปได้ยากที่จะมีเชื้อเล็ดลอดเข้าไป และเสือโคร่งทั้งหมดไม่ได้ถูกเลี้ยงรวมในกรงเดียวกันด้วย เพราะถูกแยกกรงเลี้ยง นอกจากนี้เห็นว่าเป็นเรื่องน่าผิดสังเกตที่เสือโคร่งที่อยู่ที่คุ้มเสือแม่ริม กับคุ้มเสือแม่แตง ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 30 กิโลเมตร แต่กลับมาล้มป่วยและตายลงด้วยอาการเดียวกัน
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 ก.พ.69 นายสัตวแพทย์วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล อดีตสัตวแพทย์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในทีมสัตวแพทย์ที่ลงพื้นที่ตั้งแต่ต้น ได้โพสต์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “Visit Arsaithamkul” เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่เสือโคร่งตาย 72 ตัว ระบุว่า “ในฐานะสัตวแพทย์สวนสัตว์/สัตว์ป่า และหนึ่งในทีมสัตวแพทย์ที่อยู่หน้างานการตายของเสือที่แม่ริมและแม่แตง มีความไม่สบายใจกับระบบการเฝ้าระวังโรค และการจัดการด้านระบาดวิทยา ที่เกิดการถกเถียงและวิพากษ์ กันทั่วไป จึงขอประมวลเรื่องราวเพื่อเป็นข้อมูลและข้อสังเกตดังนี้
จากวันที่เสือเริ่มป่วยด้วยการซึม ไม่กินอาหาร และพบว่ามีไข้ ต่อมามีอาการชัก และตายอย่างรวดเร็ว ผลผ่าชันสูตรเสือที่ตายชุดแรกๆ (1-2 วันหลังแสดงอาการ) ไม่พบวิการรุนแรงใดๆให้สังเกตได้ ช่วงนี้ยังตั้งข้อสันนิษฐานหลายๆ ทาง ทั้งไวรัส, สารพิษ หรือ แบคทีเรีย แต่เมื่อพิจารณาว่า เสือทั้งแม่ริม และแม่แตง ที่ห่างกันถึง 30 กม. มีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เสือ ป่วยและตายด้วยอาการที่เหมือนกันได้ โจทย์จึงไปตกที่อาหาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มาจากแหล่งเดียวกัน ในจำนวนเสือ กว่า 200 ตัว ทั้ง 2 ที่ ที่กินอาหารนี้ มีผลต่ออาการป่วย เกือบทั้งหมด ยกเว้น เพียงลูกเสือ 3 ตัวที่ยังเลี้ยงด้วยนมเท่านั้น ในวันถัดมา อาการเสือป่วย และตาย เพิ่มขึ้นตามลำดับ ความสงสัยเชื้อไวรัสที่ว่า มีมากขึ้น เพราะผลตรวจยังไม่ออก มีการส่งตัวอย่างไปทั้งมหาวิทยาลัย และศูนย์ชันสูตรของรัฐ เนื่องจากเสือยังมีอยู่จำนวนมาก จึงต้องจำแนก เป็น 5 ลำดับ คือ ไม่มีอาการป่วย, ป่วยเล็กน้อย, ป่วยรุนแรงปานกลาง, ป่วยหนัก, ป่วยวิกฤต และตาย ซึ่งแต่ละจำพวก ได้กำหนดกระบวนการดูแลแตกต่างกัน ทั้งให้ยาเสริมภูมิคุ้มกัน ยาลดไข้ ยาระงับชัก ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ
วันต่อมา เริ่มทราบผลตรวจจากมหาวิทยาลัย ว่าเป็นไวรัสชนิดนั้นแน่ เสือที่ตายในชุดหลังๆ จึงไม่ได้ผ่าชันสูตร เพื่อลดความเสี่ยง ในส่วนนี้มีการทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ของกรมอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง ในการตรวจหลักฐานและทำลายซาก ดังนี้เสียงร่ำลือ ถึงการใช้ประโยชน์จากซากเสือ จึงอคติเกินไป
มาถึงประเด็นที่เป็นข่าวขณะนี้ ผมยอมรับว่า เราคงต้องไม่ยอมให้เกิดความเสียหายกับสัตว์เศรษฐกิจ มูลค่าเป็นหมื่นล้าน แลกกับความสูญเสียของเสือมูลค่าหลักร้อยล้าน แต่การซุกใต้พรม กับการไม่เกิดบทเรียนในระบบการเฝ้าระวังโรค และระบาดวิทยา วงการโรคสัตว์ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) คงไม่ไปถึงไหนแน่
ผมรับไม่ได้กับการขว้างผู้ร้ายออกไปแค่ไกลตัว แต่ผู้ร้ายยังอยู่และยังคงก่อการร้ายได้
ยิ่งเห็นการใช้สติปัญญาเลือกชนิดโรค มาเป็นแพะ ช่างน่าละอายนัก เพราะมันส่งผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานนี้ให้ถูกเหยียดหยามทั้งในและต่างประเทศ รอกินโป๊ะแตกครับ”