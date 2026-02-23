โชคดีส่งหลานแล้ว!ป้าวัย 69 เลี้ยวกระบะพุ่งชนร้านปะยาง-กำแพงบ้านถล่ม บอกพวงมาลัยฝืนบังคับไม่ได้

อุทัยธานี – อุบัติเหตุอุทาหรณ์ เดชะบุญที่ส่งหลานเข้าโรงเรียนแล้ว..คุณป้าชาวอุทัยฯวัย 59 ปี ส่งหลานเสร็จเลี้ยวกระบะ NV จะกลับบ้าน รถพุ่งเข้าร้านปะยางหัวมุมถนน ก่อนชนกำแพงบ้านใกล้เคียงถล่มซ้ำ จนชาวบ้านแตกตื่นกันทั่ว เจ้าตัวบอกพวงมาลัยฝืนบังคับรถไม่ได้
วันนี้(23 ก.พ.69) ร.ต.ต.ศิริพงษ์ โรจน์บุญส่งศรี พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุทัยธานี รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนกำแพงบ้านได้รับความเสียหาย บริเวณถนนนรงค์วิถี 4 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี ข้างโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เมื่อ 07.30 น.เศษที่ผ่านมา จึงออกตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อ Nissan รุ่น NV สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังเสียหาย ใกล้กันพบกำแพงบ้านพังถล่มลงมา รวมถึงถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำภายในร้านรับปะยางรถจักรยานยนต์บริเวณหัวมุมถนนได้รับความเสียหาย น้ำประปาไหลนองเต็มพื้นถนน
ระหว่างเกิดเหตุคนในละแวกดังกล่าวออกมามุงดูจำนวนมาก เนื่องจากผู้ขับขี่มีอาการตกใจ พูดเสียงดังตลอดเวลา ก่อนเจ้าหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อย
สอบถามทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นางบุญชู อายุ 59 ปี ซึ่งยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตกใจ บอกว่า ได้ขับรถมาส่งหลานที่โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลังหลานลงจากรถและกำลังจะเลี้ยวกลับบ้าน พวงมาลัยรถเกิดอาการฝืน บังคับไม่ได้ ทำให้รถพุ่งชนร้านรับปะยางรถจักรยานยนต์ของนายสมศักดิ์ อ่ำจุ้ย อายุ 68 ปี ส่งผลให้ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำแตกเสียหาย ก่อนรถจะพุ่งไปชนกำแพงบ้านที่อยู่ติดกันจนพังถล่ม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่พบการดื่มสุราแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวขาดการต่อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย และเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่ต่อประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมาย ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ขับขี่แสดงความประสงค์ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย