จัดเต็มทุกGen!ขนทัพศิลปินดังบุก “ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร”@ไคซ์-ขอนแก่น

แอบกระซิบไลน์อัปศิลปินคือแน่นมาก สมชื่อ “รวมมิตรทุก Gen” นำทีมโดยตัวพ่อฮิปฮอป JOEYBOY, แดนซ์สะเทือนเวทีไปกับ URBOYTJ, ตำนานป๊อปแดนซ์ยุค 90 อย่าง JETRIN, สายโวคอลคุณภาพ BURIN, STAMP, LIPTA, และร็อกสุดเท่จาก getsunova
ฝั่งไอดอลและศิลปินรุ่นใหม่ก็ไม่น้อยหน้า ทั้งเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต 4EVE, บอยกรุ๊ปกระแสแรง ATLAS, และ bamm ที่พร้อมเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นงาน รวมถึงความแซ่บจาก KRATAE และอีกหลายศิลปินที่เตรียมสลับกันขึ้นเวทีสร้างสีสันตลอด 4 วันเต็ม
เรียกว่าเป็นงานแฟร์ที่รวมทั้งสาระธุรกิจและความบันเทิงไว้ครบ ใครเป็นสายโชห่วย สายคอนเสิร์ต หรือสายเช็กอินคอนเทนต์ บอกเลยห้ามพลาด! 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 นี้ ไคซ์–ขอนแก่น เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปมันส์พร้อมกัน!