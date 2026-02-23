ทหารผาเมืองไล่สกัดทันที!กระบะโตโยฯทราโว่ ใหม่เอี่ยมซิ่งเป็นพิรุธ จ่อเข้าลานจอดชายแดนแม่สายรอส่งออกไปพม่า

เชียงราย – ทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ไล่สกัดจับทันที โตโยฯทราโว่ 4 ประตู ใหม่ล่าสุด 2 คัน บึ่งผ่านจุดตรวจชายแดนแม่สายแบบเป็นพิรุธกลางดึก ก่อนรวบคู่หูคนขับสอบ-สารภาพ เตรียมส่งเข้าลานจอดย่ายผาฮี้ รอส่งข้ามแดนเข้าพม่า
ป.
วันนี้ (23 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้ตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ทราโว่ สีเทาเรนโบว์ ป้ายทะเบียน ขธ 1367 เชียงราย จำนวน 1 คัน และยี่ห้อ-รุ่นเดียวกัน สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน อีก 1 คัน พร้อมควบคุมตัวคนขับเป็นชายจำนวน 2 คน ส่ง สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากกลางดึกระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.นี้ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.ยาเสพติด บริเวณจุดตรวจโกดังผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย พบรถยนต์กระบะต้องสงสัยทั้ง 2 คัน ขับขี่ผ่านจุดตรวจมาโดยใช้ความเร็วผิดปกติ
เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถออกติดตามรถยนต์กระบะต้องสงสัยทั้ง 2 คันไป จนถึงบริเวณจุดตรวจช่องทางนาแก บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จึงหยุดรถยนต์ทั้ง 2 คันเอาไว้ได้ เมื่อเข้าตรวจค้นพบนายธวัชชัยเป็นผู้ขับขี่รถคันแรก และนายเมทัดเป็นคนขับอีกคัน ซึ่งเป็นชาว ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ทั้งคู่
สอบถามเบื้องต้นทั้งคู่ให้การรับสารภาพว่าได้นำรถยนต์กระบะ ทั้ง 2 คัน มาจากร้านแห่งหนึ่งบริเวณแยกจันกะผัก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เพื่อที่จะนำมาจอดไว้ที่ลานจอดรถบ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม รอลักลอบนำส่งข้ามไปยังประเทศเมียนมา โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 5,000 บาท
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย รวมทั้งวางกำลังสกัดกั้นอย่างเข้มงวดต่อไ