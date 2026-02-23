(คลิป)จนท.ควบคุมไฟป่าแนะวิธีทำ อุปกรณ์รับมือเขมรเผาป่าอย่างง่ายๆราคาถูก

อุบลราชธานี-จนท.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเมืองดอกบัวแนะวิธีการรับมือไฟป่าจากกัมพูชา ในช่วงหน้าแล้งขาดแคลนน้ำบนเขา ทำแนวกัน ไม้ตบไฟจากสายพานโรงสี งบประมาณไม่เกิน 200 บาทต่ออัน สามารถใช้การได้ดี
จากสถานการณ์ ไฟป่าจากกัมพูชาลุกลามเข้ามายังพื้นที่ชายแดนอธิปไตยของไทยในช่วงนี้ ส่งผลกระทบให้ทหารในพื้นที่ต้องอยู่อย่างลำบากจากควันไฟ และต้องนำน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้น แม้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดไฟป่า จะไม่ใช่พื้นที่ทางการทหารของไทย แต่เจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้า ก็ต้องระดมกำลังและน้ำเข้าไประงับเหตุ เพื่อไม่ให้พื้นที่ป่าเสียหาย
นายอนันต์ แก้วมงคล อายุ 43 ปี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า อุบลราชธานี ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนปัจจุบันว่า ในกรณีที่มีไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่ และประสบปัญหาไม่มีน้ำในการดับไฟนั้น สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าจะทำคือ การทำแนวเขตกันไฟ
เพราะส่วนใหญ่ไฟจะลามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปดับ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวยังคงมีทุ่นระเบิดอยู่จำนวนมาก
แต่หากไฟได้ลุกลามเข้ามาแล้ว จะต้องทำการดับในเบื้องต้นต้องใช้วิธีการตบไฟ โดยใช้ฟุตไม้ คือ การหักกิ่งไม้สดมามัดรวมกัน แล้วใช้ทำการตบไปที่ฐานของไฟ เพื่อเป็นการตัดอากาศทำให้ไฟดับ แต่หากมีไม้ตบไฟ ก็จะทำให้การดับไฟง่ายขึ้น สำหรับไม้ตบไฟสามารถทำได้ง่ายๆ จากการนำสายพานโรงสีเก่า มาตัดเป็นแผ่นแล้วยึดติดกับเหล็กใช้ไม้ไผ่ทำเป็นก้านจับเพื่อใช้สำหรับตบไฟ งบประมาณในการทำไม้ตบอยู่ที่ประมาณชิ้นละไม่เกิน 200 บาท ซึ่งตนมองว่าควรจะมีไว้ประจำฐานปฏิบัติการ สำหรับใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้
ส่วนถังน้ำสำหรับฉีดยานั้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะสะพายติดตัวไปใช้ควบคู่กับไม้ตบไฟ แต่จะนำมาใช้ในกรณีที่ไฟป่ามีความรุนแรง ก็จะฉีดน้ำเข้าไปเพื่อลดอุณหภูมิของไฟให้เบาลง แล้วใช้ไม้ตบไฟทำการตัดอากาศของไฟดังกล่าว ซึ่งเป็นการดับไฟที่ใช้น้ำน้อยหรือไม่มีน้ำในพื้นที่