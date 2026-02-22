เลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ใหม่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขต6อุดรฯ "เพื่อไทย"คะแนนนำตามด้วยภูมิใจไทย

อุดรธานี –นับคะแนนเลือกใหม่ สส.ปาร์ตี้ลิสต์ อ.ไชยวาน เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.อุดรฯเป็นไปอย่างเรียบร้อย สื่อมวลชนและประชาชนติดตามใกล้ชิด กกต.แจงข้อสงสัยเรื่องการโชว์บัตรเลือกตั้ง ยืนยันเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติของการปฏิบัติงานพรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูง ส่วนผลคะแนนพรรคเพื่อไทย 86 คะแนน ตามด้วยพรรคภูมิใจไทย 81 คะแนน พรรคประชาชน 70 คะแนน
ค่ำวันนี้ (22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ต.โพนสูง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี บรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคัก เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ภายใต้การสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจากประชาชนและสื่อมวลชน
ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากการเลือกตั้งใหม่ (ผลอย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยที่รายงาน) พบว่า พรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 86 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 81 คะแนน พรรคประชาชน 70 คะแนน พรรคกล้าธรรม 20 คะแนน พรรคเศรษฐกิจ 12 คะแนน พรรคไทยทรัพย์ทวี 9 คะแนน พรรครวมใจไทย 8 คะแนน พรรคชาติไทย 7 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์ 7 คะแนนพรรคทางเลือกใหม่ 5 คะแนน พรรคพลังธรรมใหม่ 5 คะแนน
สำหรับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 730 คน มาใช้สิทธิ 335 คน บัตรดี 322 บัตร บัตรเสีย 4 บัตร และบัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 9 บัตร โดยผลคะแนนทั้งหมดเป็นเพียงผลอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการรับรองจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่อไป
นายสฤษดิ์ นายอำเภอไชยวาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการเลือกตั้งและการนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้มีความกังวลในบางช่วง แต่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น พร้อมระบุว่าประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น คุณยายวัย 76 ปี จากบ้านห้วยยาง หมู่ 4 ที่เดินทางมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า สะท้อนการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของประชาชนในพื้นที่
ขณะที่ นางสาวสมิหรา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง รวมถึงคะแนนจากนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ว่าได้รวบรวมข้อมูลส่งมายังเขตเรียบร้อยแล้ว และจะสรุปผลส่งส่วนกลางภายในคืนนี้
ส่วนประเด็นดราม่า “การจับบัตรโชว์คะแนน” ที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ผอ.กต.อุดรธานี ระบุว่า เป็นลักษณะการทำงานตามธรรมชาติของกรรมการประจำหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นหมายเลขผู้สมัครได้ชัดเจน ไม่ได้มีเจตนาทุจริต หากมีการทักท้วงเจ้าหน้าที่ก็ปรับแก้ทันทีตามขั้นตอน
“การจับบัตรเป็นไปตามธรรมชาติของกรรมการประจำหน่วย อาจมีปิดบ้างไม่ปิดบ้าง แต่ไม่มีเจตนาทุจริต หากมีการทักท้วงก็แก้ไขทันที ผลคะแนนจึงมีความเที่ยงธรรมตรงตามความเป็นจริง”
ทั้งนี้ การประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการยังต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ตามขั้นตอนกฎหมาย
ด้าน นายศุภกิจ จันทะพงษ์ ผู้ประสานงานภาคอีสาน จากเครือข่ายภาคประชาชน We Watch เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่เลือกตั้งบางแห่งที่เป็นพื้นที่ยกสูง ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุ พร้อมระบุว่าภาคประชาชนจะติดตามตรวจสอบเอกสารผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นการนับคะแนนและการโชว์บัตร ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง