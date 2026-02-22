แห่ชม “ชมพูพันธุ์ทิพย์”กำแพงแสน “รุกขมรดกของแผ่นดิน นักท่องเที่ยวเรือนหมื่นแน่นถนนสายดอกไม้

นครปฐม - หยุดสุดสัปดาห์คึกคัก นักท่องเที่ยวหลั่งไหลชมอุโมงค์ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน “รุกขมรดกของแผ่นดิน” ไฮไลต์ท่องเที่ยวนครปฐม เปิดให้ชมถึง 2 มี.ค.นี้
วันนี้( 22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ หน้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนเดินทางมาชมความงดงามของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และได้รับความนิยมทุกปี
ปีนี้ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์เริ่มบานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีพิธีเปิดงาน “ชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ประจำปี 2569” อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่งผลให้วันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจำนวนมาก จนถนนสายหลักยาวกว่า 2 กิโลเมตรดูคับคั่ง ผู้มาเยือนต่างถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามจุดต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสีชมพูตลอดแนว แม้อากาศจะเริ่มร้อนตามประกาศฤดูกาลของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่กระแสความนิยมยังคงต่อเนื่องทั้งวัน
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ภายในวิทยาเขตได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อปี 2562 โดยแนวคิดปลูกต้นไม้ชนิดนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2520 จากนโยบายของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนแรก ที่ต้องการปลูกไม้ใหญ่เป็นแนวกันลมและสร้างความร่มรื่นในอนาคต ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์จาก ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในขณะนั้น โดยนำมาจาก ประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบันภายในวิทยาเขตกำแพงแสนมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์รวม 1,258 ต้น กระจายอยู่หลายจุดสำคัญ อาทิ ถนนสายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 580 ต้น บริเวณบ่อ 6 จำนวน 165 ต้น และถนนดินขอบบ่อ 6 ถึงที่พักบุคลากรอีก 236 ต้น
สำหรับเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งปีนี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2569 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 034-351540 ในวันและเวลาราชการ.