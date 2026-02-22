ปิดหีบเลือกตั้งใหม่ สส.น่าน เขต 1 หน่วย 3 เรียบร้อย–นับคะแนนตรวจสอบได้

น่าน - ปีดหีบพร้อมนับคะแนนให้เห็นๆ เลือกตั้งใหม่ สส.น่าน เขต 1 หน่วย 3 เรียบร้อย หลัง 8 กุมภาฯ กปน.ฉีกพลาดบัตรใช้ไม่ได้ 69 ใบ ต้องเปิดคูหาให้ลงคะแนนใหม่
บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองน่าน วันนี้(22 ก.พ.69) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฉีกบัตรลงคะแนนผิดพลาด จำนวน 69 ใบ จึงต้องจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เพื่อรักษาสิทธิของประชาชน
กระบวนการจัดการเลือกตั้งดำเนินการเช่นเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมาในทุกขั้นตอน ทั้งการเปิดหน่วย การอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนการนับคะแนน เพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังความเรียบร้อยด้วยตนเอง ขณะที่ พ.ต.อ.ชาญณรงค์ รัชตประทาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
ซึ่งพบว่าตลอดทั้งวัน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความตื่นตัวทางการเมืองของคนในพื้นที่ โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 579 ราย กระทั่งเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดหีบเลือกตั้ง และดำเนินการนับคะแนนทันทีต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการณ์อย่างเปิดเผย
ทั้งนี้ การนับคะแนนคาดจะแล้วเสร็จในเวลา 19.00 น. ซึ่ง ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะต้องผ่านการรวบรวมและประกาศตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป.