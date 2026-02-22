สกัดไฟป่าลาม “เขาช้างเผือก” ฮ.ทส.ทิ้งน้ำ 38 เที่ยว คุมเพลิงสำเร็จ

กาญจนบุรี - ระดมกำลังทั้งอากาศ–ภาคพื้น ปิดเกมไฟป่ากลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ หลังพบแนวไฟเสี่ยงลามขึ้นแหล่งท่องเที่ยวดัง เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่องหวั่นปะทุซ้ำช่วงแล้ง
นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3( บ้านโป่ง) เผยถึง สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่กลุ่มป่ารอบ เขื่อนศรีนครินทร์ ล่าสุดสามารถควบคุมได้ทั้งหมด หลังเฮลิคอปเตอร์ ฮ.1110 ระดมทิ้งน้ำสกัดแนวไฟฝั่งตะวันออกจำนวน 38 เที่ยวบิน รวมปริมาณน้ำกว่า 19,000 ลิตร ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามขึ้นสู่ เขาช้างเผือก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้สำเร็จ ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเร่งตัดแนวกันไฟฝั่งตะวันตกจนเพลิงสงบ
โดยก่อนหน้านี้ ศูนย์บัญชาการไฟป่ากลุ่มป่ารอบเขื่อนศรีนครินทร์ ตรวจพบกลุ่มไฟขนาดใหญ่ในเขต อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณเหนือบ้านอีต่อง โดยแนวไฟมีทิศทางลุกลามขึ้นสู่พื้นที่สูง ท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้งและเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก ทั้งหญ้าไม้กวาดและหญ้าคา เสี่ยงขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
จากการประเมินพบว่า แนวไฟแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ฝั่งตะวันตกซึ่งมีลำธารเป็นแนวกันไฟธรรมชาติ และฝั่งตะวันออกซึ่งมีแนวโน้มลุกลามขึ้นสู่เขาช้างเผือก
ด้าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและทิ้งน้ำลดความรุนแรงของเปลวเพลิง ก่อนส่งกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเข้าดับไฟซ้ำ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด และอากาศยานได้เดินทางกลับฐานเรียบร้อย
ขณะที่ สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังทั้งทางอากาศและภาคพื้น เฝ้าระวังต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าที่อาจปะทุซ้ำในช่วงฤดูแล้ง.