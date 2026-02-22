ชีวิตลำบาก! เด็ก ป.1–ป.4 ขาดเรียน แม่เผยไม่มีรถส่ง พม.เร่งช่วยเงินซื้อจักรยาน

อ่างทอง - ฝ่ายปกครอง–พัฒนาสังคม–โรงเรียน ลงพื้นที่ช่วยครอบครัวยากไร้ในสามโก้ หลังพบเด็ก 2 คนหยุดเรียน เหตุไร้พาหนะเดินทาง เตรียมสนับสนุนจักรยานแก้ปัญหาเร่งด่วน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ หมู่ 6 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง นายณัฐกร หงษ์โต ปลัดอำเภอสามโก้ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ครูจาก โรงเรียนวัดหนองกร่าง ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสามโก้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังพบเด็กชาย 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไม่มาเรียนเป็นประจำ แม้โรงเรียนพยายามติดตามและช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
น.ส.กาญจนา อังกาบ อายุ 35 ปี ผู้ปกครอง เปิดเผยว่า ครอบครัวมีสมาชิก 6 คน อาศัยอยู่ในเพิงพักบนที่ดินญาติ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน สาเหตุที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีพาหนะ รถจักรยานยนต์เสียและไม่มีเงินซ่อม โรงเรียนอยู่ห่างประมาณ 2–3 กิโลเมตร จึงอยากได้จักรยานไว้ใช้ปั่นไปส่งลูกเรียน
เบื้องต้น น.ส.ชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ครอบครัวนำไปซื้อจักรยานเป็นพาหนะเดินทาง ขณะที่ปลัดอำเภอสามโก้ยืนยันพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามขั้นตอนราชการ
ด้านนายบุญชอบ สนธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ระบุว่า ครอบครัวนี้มีทะเบียนบ้านอยู่หมู่ 1 ตำบลเดียวกัน แต่ย้ายมาปลูกเพิงพักอาศัยกับญาติในหมู่ 6 มีฐานะยากจน ใช้ชีวิตอย่างลำบาก เมื่อหน่วยงานทราบข้อมูลจึงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือทันที เพื่อให้เด็กทั้งสองได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสอบถามหรือให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ใหญ่บ้านได้ที่หมายเลข 084-3418946.