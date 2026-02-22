ททท.จัดวิ่ง อีสานท่าลี่ ฮักนะนากระเซ็งฯ ชมความงามชุมชนริมแม่น้ำเหือง กระตุ้นท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว

เลย - ททท.ผนึกจังหวัดเลยจัดวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเหือง “อีสานท่าลี่ ฮักนะนากระเซ็ง : ท่าลี่ฟันรัน ณ บ้านนากระเซ็ง” นำเสนอ Soft Power จังหวัดเลย ผ่านต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว “อีสานท่าลี่ ฮักนะนากระเซ็ง : ท่าลี่ฟันรัน ณ บ้านนากระเซ็ง” ภายใต้โครงการ“ฮอดอีสาน : Hop in Isan” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงชุมชน ผ่านการวิ่งที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนชายแดนริมแม่น้ำเหือง ตลอดจนร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ พิธีสืบชะตาหลวงพระธาตุสัจจะ และการขึ้นชมความงดงามของ “ภูชมลาว” อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอท่าลี่
มีนายอำเภอท่าลี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. นักวิ่งลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขัน ชมการแสดงกลอง “เส็งกลองนากระเซ็ง” เพื่อสร้างความคึกคักและความเป็นสิริมงคล กิจกรรมจากการวิ่งครั้งนี้มีอยู่ 5 ฐาน
ฐานที่ 1 ประตูฮักนากระเซ็ง จุดเช็กอินแลนด์มาร์ก ด่านนากระเซ็ง ประตูสู่มิตรภาพไทย-ลาวริมฝั่งโขง มีการผูกข้อไม้ข้อมือ ต่อด้วยด่านที่ 2 เมี่ยงโค้น สมุนไพรไกลโรค เติมพลังด้วยเมนูพื้นบ้านสุดเฮลตี้จากผักสะทอนและบักเขียเคีย ด่านที่ 3 กรุ่นกลิ่นบ้านนา ชมวิถีคั่วกาแฟแบบดั้งเดิม และชิมกาแฟชะมดรสเข้มข้นอันเป็นเอกลักษณ์ ด่านที่ 4 ทอรัก ถักฝ้าย สัมผัสความละเมียดละไม ตั้งแต่การเข็นฝ้ายจนถึงการทอด้วยมือ
ด่านสุดท้าย หาปลาผั่น เล่นน้ำเหือง เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน ณ แม่น้ำเหือง เส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติ และกิจกรรมสุดท้ายเพื่อสังคม “ปลูกผักเพื่อน้อง” ณ แปลงผักสวนครัวโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง ที่ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้
สำหรับพิธีเปิด ประธานและคณะร่วมกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งอย่างเป็นทางการ โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติริมแม่น้ำเหือง ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าอันบริสุทธิ์ ภายหลังเข้าเส้นชัยได้รับ “เหรียญไม้ลายพระธาตุสัจจะ” พร้อมรับประทานอาหารเช้าท้องถิ่น เช่น ข้าวจี่ ข้าวเปียกเส้น และผลไม้ตามฤดูกาล
กิจกรรมนอกจากเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการนำเสนอ Soft Power ของจังหวัดเลยผ่านต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป