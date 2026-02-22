สะเทือนใจ! ทารกวัย 1–2 เดือน ถูกทิ้งกลางห้างดังโคราชนานหลายชั่วโมง พบภายหลังแม่สติไม่ดี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สะเทือนใจ พบทารกวัย 1–2 เดือน ถูกทิ้งกลางห้างดัง อ.สีคิ้ว โคราช นานหลายชั่วโมง พลเมืองดีแจ้งจนท. นำตัวเด็กเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัย เบื้องต้น เด็กสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย ตรวจสอบพบภายหลังแม่สติไม่ดี ญาติมาติตต่อขอรับเด็กไปเลี้ยงดู
วันนี้ ( 22 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อพลเมืองดีพบเด็กทารกอายุประมาณ 1–2 เดือน ถูกนำมาวางทิ้งไว้บริเวณศูนย์อาหารภายในห้างฯ เป็นเวลานานหลายชั่วโมง โดยผู้ที่นำเด็กมาทิ้งได้เตรียมกระเป๋าสัมภาระและของใช้จำเป็นวางไว้ใกล้ตัวเด็กด้วย
ทั้งนี้ผู้พบเห็นเหตุการณ์รู้สึกผิดสังเกต เนื่องจากไม่พบผู้ปกครองอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบในทันที เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวเด็กเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัย เด็กอยู่ในสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ทราบว่า มารดาของเด็กมีอาการทางสภาพจิตใจ ไม่อยู่ในภาวะพร้อมดูแลบุตรในขณะเกิดเหตุ ต่อมาญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นยายของเด็กได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ และแสดงความประสงค์ขอรับตัวเด็กกลับไปดูแลเลี้ยงดู พร้อมยืนยันจะรับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของหลานอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้าง เพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์และติดตามตัวผู้ที่นำเด็กมาวางทิ้งไว้ รวมถึงพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและสังคมสงเคราะห์ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามดูแลสวัสดิภาพเด็กในระยะยาว
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก และสะท้อนถึงปัญหาครอบครัวและสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเป็นระบบ