สงสัยก่อนปลื้มใจทั้งอำเภอ! พบ นอภ.วังโป่งย้ายมาใหม่ตระเวนขอเป็นศิษย์วัด-เดินตามพระ เข้าหาชาวบ้าน

เพชรบูรณ์ - ชาววังโป่งพากันสงสัยก่อนปลื้มใจกันแทบทั้งอำเภอ..เห็นลูกศิษย์เดินตามพระบิณฑบาตตอนเช้าหน้าตาไม่คุ้น แถมพยายามตีสนิทพูดคุยชาวบ้าน ที่แท้เป็น นอภ.ย้ายมาใหม่ ตระเวนขอเป็นศิษย์วัด หวังใช้เป็นช่องทางรับรู้สารทุกข์สุกดิบแต่ละชุมชน แบบ “เข้าใจ เข้าถึง” ก่อนวางแผนพัฒนา
แทบทุกเสาร์-อาทิตย์ ระยะร่วมเดือนเศษมานี้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ต่างแปลกใจไปตามๆ กัน เมื่อพบลูกศิษย์ที่เดินตามพระบิณฑบาตในตอนเช้าหน้าตาไม่คุ้น แถมหลังจากพระบิณฑบาตเสร็จก็มาพูดคุยกับชาวบ้าน เป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง กระทั่งได้รับการเฉลยว่าผู้ที่เดินตามพระในตอนเช้าคือนายอำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ที่เพิ่งจะมารับตำแหน่งได้ยังไม่ถึง 2 เดือน
นายทศพร เกตุทอง นายอำเภอวังโป่ง เปิดเผยว่าตนได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอวังโป่งและได้เดินทางมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา และเพื่อให้ได้รู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างแท้จริง จึงได้ไปถวายตัวขอเป็นลูกศิษย์วัดต่างๆ ในพื้นที่ จากนั้นในช่วงเช้าซึ่งส่วนมากจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเดินตามพระออกบิณฑบาตตั้งแต่เช้า
ซึ่งบางครั้งก็จะเดินล่วงหน้าพระท่านไปก่อนแล้วไปพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แรกๆ ชาวบ้านก็มองด้วยสายตาแปลกๆ เพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่พอรู้ว่าตนเองเป็นศิษย์วัด เดินตามพระบิณฑบาตก็พูดคุยด้วยเป็นอย่างดี และหลังจากพระบิณฑบาตและรับใช้พระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับมาคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง
สาเหตุที่ตนทำเช่นนี้เพราะจะได้รับรู้ข้อมูล ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหลังจากพูดคุยเสร็จตนก็ได้แนะนำตัวแบบเป็นทางการว่าเป็นนายอำเภอวังโป่ง เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่จึงมาพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบของชาวบ้านโดยตรง สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก
นายอำเภอวังโป่งเปิดเผยอีกว่า ในวันหยุดส่วนมากตนจะอยู่ในพื้นที่และออกไปพบปะกับชาวบ้านแบบไม่เป็นทางการ บางครั้งก็ขับรถยนต์ส่วนตัว บางครั้งก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป ทำทีไปซื้อของร้านค้าในหมู่บ้านบ้างเพื่อที่จะได้สอบถามบรรยากาศและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อนำเอามาเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป ซึ่งตนตั้งใจไว้ว่าหากเป็นไปได้จะลงพบปะกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้