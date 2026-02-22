สีกากีฉาว!แฉแก๊งตำรวจอุ้ม-ขังรีดเงินยาบ้า 5 หมื่น แลกอิสรภาพ

นครสวรรค์ – วงการสีกากีฉาวไม่พัก..ล่าสุดตำรวจนครสวรรค์ โดนผู้เสียหายเคยถูกแจ้งข้อหาคดียาเสพติด ก่อนส่งเป็นสายล่อซื้อ ร้องอุ้ม-กักขัง รีดเงินยาบ้า 50,000 บาท แลกอิสระ พร้อมระบุเส้นเงินโอนเข้าบัญชีเชื่อมโยง “ดาบตำรวจ” วัย 51 ปีชัด แถมข่มขู่ห้ามเข้าให้การซ้ำ
หลังมีการร้องทุกข์กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจพัวพันพฤติกรรมอุ้มกักขังและเรียกรับเงินแลกการปล่อยตัวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ล่าสุด พ.ต.อ.เรืองยศ เกษรบัว ผกก.สภ.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง นครสวรรค์ เปิดเผยว่า มีผู้เสียหาย 2 รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ยืนยันถูกกลุ่มบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอุ้มตัวไปกักขังและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว โดยสามารถระบุตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นดาบตำรวจสังกัดพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจน
เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 2 ต่อเนื่องถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ในหลายพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลชุมตาบง ต่อเนื่องถึงเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้เสียหายคือ นายมะเนตร และนายสุวรรณ์ ให้การว่า ถูกควบคุมตัวออกจากบ้านและนำไปกักขัง ก่อนถูกเรียกเงินรวม 50,000 บาท โดยเงินดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีข้อมูลยืนยันเชื่อมโยงกับดาบตำรวจ ช. อายุ 51 ปี
ต่อมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.20 น. ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการ พ.ต.อ.เรืองยศ จึงรายงานผลการสืบสวนไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอชุมตาบง เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงตามสำนวนของ สภ.ชุมตาบง และตำรวจชุดสืบสวน บก.สส.ภ.6
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารบันทึกถ้อยคำของ นางกำไล อายุ 51 ปี พยานอีก 1 ราย ให้การระบุด้วยว่า มีบุคคลโทรศัพท์อ้างเป็นตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ติดต่อมาสอบถามความเคลื่อนไหวของนายมะเนตร 2 ครั้ง พร้อมกับกดดันไม่ให้ไปให้การกับตำรวจท้องที่ในลักษณะที่ระบุว่ามีการจ่ายเงินแลกกับการปล่อยตัว และข่มขู่ด้วยประโยคที่ว่า “คงจะรู้ๆ กันอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเรื่องมันแดงขึ้นมา เราจะซวยกันหมด และรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนางกำไล และนายมะเนตร” โดยเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวปรากฏชื่อ “ชิวิน” ในโปรไฟล์แอปพลิเคชันไลน์
เอกสารการสอบสวน ยังระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งผู้ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุและผู้ที่มีส่วนประสานงาน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับ ดาบตำรวจ ช. ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุ และขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อ.ชุมตาบง ซึ่งผู้เสียหายทั้งคู่ที่เคยถูกแจ้งข้อหาในคดียาเสพติด ให้ข้อมูลว่า มีบุคคลอ้างเป็นตำรวจส่งเป็นสายพร้อมเงิน 4,000 บาท ให้จัดหายาเสพติด 200 เม็ด เมื่อไม่สามารถจัดหาของกลางได้ จึงติดต่อบุคคลอื่นในพื้นที่ กระทั่งต่อมามีการวางแผนจับกุม แต่ผู้จำหน่ายหลักหลบหนีได้ ก่อนทั้งสองจะถูกพาไปยังพื้นที่ในเขต อ.เมืองนครสวรรค์ และถูกเรียกรับเงินรวม 50,000 บาท จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
พ.ต.อ.เรืองยศ ยืนยันว่า หากผลการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้องใดๆ.