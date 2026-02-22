จับตาเลือกตั้ง “นายกเทศบาลตำบลลำเหย” ศึกช้างชนช้าง คนพื้นที่ลุ้นสนามเดือด

นครปฐม - ศึกชิงเก้าอี้ผู้นำท้องถิ่นลำเหยเดือดตั้งแต่ยังไม่เปิดรับสมัคร “นายกแดน” ชน “ผู้ใหญ่นพพร” หลังพื้นที่ยกระดับเป็นเทศบาล นักการเมืองท้องถิ่นยกเป็นสนามเลือกตั้งน่าจับตาที่สุดของดอนตูม
วันนี้( 22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เริ่มคึกคักก่อนเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก เทศบาลตำบลลำเหย ซึ่งจะเริ่มระหว่างวันที่ 23–27 ก.พ. 2569 โดยถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครตัวเต็งสองฝ่ายในลักษณะ “ช้างชนช้าง” ของการเมืองระดับชุมชน
ผู้สมัครที่ถูกจับตามอง ได้แก่ “นายกแดน” นายมงคล โสภา อดีตเจ้าของเก้าอี้นายกคนล่าสุด ในนามกลุ่มลำเหยก้าวหน้า เตรียมหวนชิงตำแหน่งอีกครั้ง หลังพื้นที่ถูกยกระดับจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ขณะที่อีกฝ่ายคือ “ผู้ใหญ่นพพร” นพพร เหล่าจำปาสี ตัวแทนกลุ่มลำเหยสามัคคี บุตรชายอดีตนายกจำปี เหล่าจำปาสี ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายก อบต.ลำเหย มาก่อน
ทั้งสองทีมเตรียมส่งผู้สมัครครบทั้งตำแหน่งนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีการคาดการณ์ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะคึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังการยกระดับสถานะท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ
ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายลงพื้นที่พบประชาชน หาเสียง และนำเสนอนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยกระแสการเมืองระดับประเทศที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งไม่นาน ยังส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง และจับตาว่าผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐได้หรือไม่
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ พื้นที่แบ่งออกเป็น 2 เขต ครอบคลุม 15 หมู่บ้าน โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23–27 ก.พ. เวลา 08.30–16.30 น. และกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ท่ามกลางการจับตาของกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายที่เร่งเดินเกมหาเสียงอย่างเข้มข้น.