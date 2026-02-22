ขยะทะเลถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดจอมเทียน พัทยา นักท่องเที่ยวผวาไม่กล้าลงเล่นน้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- มาแล้วขยะทะเล ถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาดจอมเทียน เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรจนนักท่องเที่ยวผวา ไม่กล้าลงเล่นน้ำ ด้าน เมืองพัทยา เร่งส่งเจ้าหน้าที่เก็บกวาดหวั่นกระทบภาพลักษณ์
วันนี้ (22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอยบริเวณชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ามีขยะจำนวนมากถูกคลื่นซัดขึ้นเกยชายหาดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร จนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
โดยพบตลอดแนวชายหาดกินระยะทางหลายกิโลเมตรมีขยะหลากหลายประเภทกระจัดกระจายเกลื่อนผืนทราย ทั้งเศษไม้ ท่อนไม้ พลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ และเศษวัสดุอันตรายอย่างตะปู ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านหรือลงเล่นน้ำ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินเล่นริมชายหาดแทนการลงเล่นน้ำ
ขณะที่บรรยากาศโดยรวมในวันนี้พบว่า มีนักท่องเที่ยวบางตากว่าปกติ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
ด้าน ผู้ประกอบการร่มเตียง บอกว่าปรากฏการณ์ขยะจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงที่มีคลื่นลมแรงในทะเลซึ่งขยะจะถูกพัดพามาจากกลางทะเล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำ เพราะกลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุอันตรายที่ปะปนอยู่
อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บกวาดขยะ โดยเฉพาะเศษไม้ขนาดใหญ่และวัสดุอันตรายที่อาจเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว โดยได้นำมากองรวมไว้บริเวณด้านบนของชายหาดเพื่อรอการขนย้ายออกจากพื้นที่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ