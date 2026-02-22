โนสนคำสั่งห้ามใช้ "อาคารวอเตอร์ฟร้อนท์พัทยา" คนเห็นแก่ได้โบกรถ นทท.จอดเก็บเงินฉ่ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- โนสนโนแคร์คำสั่งห้ามใช้ "อาคารวอเตอร์ฟร้อนท์พัทยา" คนเห็นแก่ได้โบกรถ นทท.จอดเก็บเงินฉ่ำทำชาวบ้านหวั่นเกิดเหตุอันตราย หลังอาคารปิดตายมานาน
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ช่วงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นภาพคนคอยยืนโบกรถยนต์ให้เข้าไปจอดภายในอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา จ.ชลบุรี จนสร้างความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากอาคารดังกล่าวถูกสั่งระงับการก่อสร้างและห้ามใช้อาคารมาเป็นเวลานานแล้ว
และ เมืองพัทยา ได้มีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารวอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา รวมทั้งสั่งห้ามใช้อาคารทั้งหมดอย่างเด็ดขาด เนื่องจากอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายกับเจ้าของโครงการ
แต่คลิปที่ปรากฏ พบว่ามีรถยนต์จอดทั้งที่บริเวณด้านนอกและด้านในอาคาร โดยพื้นที่ด้านนอกถือเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา ที่สามารถจอดรถได้ตามปกติ แต่พื้นที่ภายในอาคารไม่สามารถเข้าไปใช้ได้โดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของเมืองพัทยานั้น
วันนี้ ( 22 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวยังคงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีกลุ่มชายฉกรรจ์ ที่ยังคงพฤติกรรมคอยโบกรถหรือพารถเข้าไปจอดบริเวณด้านล่างและบริเวณชั้นสองของอาคารดังกล่าว โดยไม่สนใจต่อคำสั่งของ เมืองพัทยา ที่ห้ามใช้พื้นที่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด
จนทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพากันหวั่นเกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย เนื่องจากอาคารแห่งนี้ถูกระงับใช้มานานหลายปีแล้ว แต่กลับมีกลุ่มบุคคลนำใช้หาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการนำรถนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดและเก็บค่าบริการ
ทั้งนี้โครงการ “วอร์เตอร์ฟรอนด์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์” เป็นโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูริมอ่าวพัทยา ขนาดความสูง53 ชั้นบนพื้นที่กว่า 2 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ซึ่ง เมืองพัทยาได้มีคำสั่งห้ามใช้อาคารและห้ามก่อสร้างต่อ (ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) จึงเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ห้ามใครเข้าไปทำอะไรในตึก เนื่องจากใบอนุญาตก่อสร้างหมดอายุและมีการก่อสร้างผิดแบบ