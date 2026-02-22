จับสึก “พระบรรจบ” ขับเก๋งบิณฑบาต ซ้ำรอยหลวงตา WFH ชาวบ้านร้องเรียน หลวงพี่น้ำฝนสั่งทีมลุยตรวจสอบทันที

นครปฐม - ทีมพระวินยาธิการวัดไผ่ล้อมบุกตรวจสอบพระสูงวัย ขับรถเก๋งออกบิณฑบาตกลางตลาด หลังชาวบ้านส่งคลิปร้องเรียน พบเคยถูกขับออกจากวัดเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก่อนถูกสั่งสึกทันที เตือนหากกลับมานุ่งจีวรอีกเจอดำเนินคดีอาญาแน่
วันนี้ ( 22 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าพบพระสงฆ์รูปหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขับรถยนต์มาจอดก่อนออกเดินบิณฑบาตบริเวณตลาดปฐมมงคล สร้างความสงสัยว่าเป็นพระสังกัดวัดใด พร้อมส่งคลิปหลักฐานให้ตรวจสอบ ซึ่งจุดดังกล่าวเคยเป็นสถานที่เดียวกับที่เคยจับพระพฤติกรรมไม่เหมาะสมฉายา “Work From Home” มาก่อน
หลังตรวจสอบภาพ หลวงพี่น้ำฝนพบว่าพระรูปดังกล่าวมีลักษณะคล้ายบุคคลที่เคยมาขออาศัยจำวัดที่วัดไผ่ล้อม จึงสั่งการให้พระปลัดปิติภัทร พระวินยาธิการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที กระทั่งชาวบ้านชี้เป้ารถเก๋งโตโยต้า อัลติส สีดำ ทะเบียน กท 6025 ปทุมธานี จอดอยู่ลานขนส่งติดตลาด และพบตัวพระกำลังบิณฑบาต จึงนิมนต์มาตรวจสอบข้อมูลที่วัด
จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารประจำตัวพระ เจ้าตัวระบุว่าไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐม จึงประสานสอบถามเจ้าอาวาส ซึ่งยืนยันว่าให้พักอาศัยจริงแต่ไม่ได้รับเข้าสังกัด และห้ามประกอบกิจของสงฆ์ เมื่อทราบพฤติกรรมขับรถออกบิณฑบาตจึงเห็นว่าไม่เหมาะสม และมอบหมายให้หลวงพี่น้ำฝนดำเนินการตามระเบียบสงฆ์
ต่อมาจึงนำตัวส่ง พระครูทักษิณานุกิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยจรเข้ ทำการสอบสวนและลงบันทึก ก่อนสั่งให้สึกทันที ทราบชื่อภายหลังคือ นายบรรจบ อยู่สงฆ์ อายุ 72 ปี บวชมา 6 ปี และเคยถูกขับออกจากวัดไผ่ล้อมเมื่อ 2 ปีก่อน เนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามกฎสงฆ์
หลวงพี่น้ำฝนเปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนตั้งแต่ช่วงเช้ามืด หลังทำวัตรเช้าเสร็จจึงเร่งตรวจสอบทันที เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในสังคมและรักษาภาพลักษณ์คณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ให้เหมาะสมไม่เป็นที่ติฉินของประชาชน
ภายหลังสึก นายบรรจบได้ขับรถส่วนตัวออกจากวัดเพื่อกลับไปจัดการธุระในฐานะฆราวาส โดยมีสีหน้าเคร่งเครียด ขณะที่หลวงพี่น้ำฝนระบุว่า ได้ประสานเครือข่ายวัดช่วยติดตาม หากพบกลับมานุ่งจีวรหรือแอบอ้างเป็นพระอีก จะดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทันที.