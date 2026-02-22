คนน่านเขต 1 หน่วย 3 เข้าคูหาลงคะแนนเลือก ส.ส.ใหม่ กันแต่เช้า หลัง 8 กุมภาฯกปน.ฉีกพลาดบัตรเสีย 69 ใบ

น่าน - คนน่านออกเสียงลงคะแนนใหม่ สส.น่าน เขต 1 หน่วยที่ 3 ตั้งแต่เช้า หลังเลือกตั้ง 8 กุมภาฯ กปน.ฉีกพลาดบัตรใช้ไม่ได้ 69 ใบ
วันนี้(22 ก.พ.69)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทำบัตรลงคะแนนฉีกผิดพลาดจำนวน 69 ใบ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยดังกล่าว
ตั้งแต่ช่วงเช้า 08.00 น. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยเลือกตั้ง เขต 1 หน่วยเลือกตั้วที่3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน สถานที่เลือกตั้งหอประชุมบ้านศรีเกิด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 579 ราย ขณะที่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้มาใช้สิทธิ 425 ราย คิดเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ
การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมาในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดหีบลงคะแนน การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ การจัดระเบียบภายในหน่วย การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตลอดจนการนับคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์และติดตามความเรียบร้อย พร้อมด้วย นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เพื่อเฝ้าระวังและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า “การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย วันนี้จังหวัดน่านได้กำชับทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมาย และได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”
ขณะที่นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า “การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยนี้ เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หลังเกิดเหตุบัตรลงคะแนนฉีกผิดพลาด 69 ใบ ซึ่งถือเป็นเหตุที่ต้องจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ เพื่อรักษาความถูกต้องของกระบวนการ และผลการเลือกตั้งครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ กกต.น่านได้เปลี่ยน กปน.ใหม่ทั้งชุด และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้น และยืนยันว่าทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัคร ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรักษามาตรฐานการเลือกตั้ง และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเข้มแข็ง