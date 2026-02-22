เลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์ใหม่หน่วยเลือกตั้งที่4เขตเลือกตั้งที่6จ.อุดรฯคึกคักแต่เช้า

อุดรธานี – บรรยากาศลงคะแนนเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.อุดรฯ คึกคัก ประชาชนทยอยใช้สิทธิแต่เช้า โดยหน่วยนี้มีผู้มีสิทธิ 730 คน กกต.มั่นใจการใช้สิทธิ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอเชียงวาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ลงคะแนน ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบ โดยหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 730 คน
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดระเบียบขั้นตอนการลงคะแนนอย่างเข้มงวด พร้อมตรวจสอบรายชื่อและเอกสารประจำตัวประชาชนอย่างละเอียด เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปตามระเบียบของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และป้องกันความผิดพลาดซ้ำรอยที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การลงคะแนนครั้งนี้เป็นการจัดเลือกตั้งใหม่เฉพาะบัตร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หลังเกิดข้อผิดพลาดด้านขั้นตอนในครั้งก่อน โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมจับตาการนับคะแนนหลังปิดหีบในเวลา 17.00 น. เพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อผลการเลือกตั้ง
นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมการลงคะแนนใหม่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 6 ขณะนี้ดำเนินการครบถ้วนทั้งสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ มั่นใจว่าการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้
ผอ.กกต.อุดรธานี กล่าวต่อว่า ได้สั่งปรับเปลี่ยนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ใหม่ทั้งหมด โดยคัดเลือกผู้มีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดอบรมเข้มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำรอยกรณีฉีกบัตรผิดตำแหน่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
สำหรับเหตุการณ์ครั้งก่อนเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรูปแบบบัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยได้ฉีกบัตรบริเวณรอยปรุ แม้ไม่พบเจตนาทุจริต แต่เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้จัดการลงคะแนนใหม่เฉพาะบัตร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
ส่วนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคลิปซื้อสิทธิขายเสียงที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคลและวัตถุพยาน เพื่อเสนอส่วนกลางพิจารณาตามขั้นตอน โดยยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ หลังปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. จะดำเนินการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งทันที พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การขานคะแนนและวินิจฉัยบัตร เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้
นางหลง ภักดีปัญญา อายุ 76 ปี ชาวบ้านห้วยยาง เปิดเผยว่า ตนเดินทางมารอใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 07.00 น. แม้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการลงคะแนนใหม่ แต่ก็ยังตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
“มารอตั้งแต่เจ็ดโมงกว่า เพราะอยากออกมาใช้สิทธิ์ ถ้าไม่อยากมาก็ไม่มา เพราะปวดขาอยู่เหมือนกัน แต่การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน จะทิ้งไม่ได้ ถ้าให้ไปที่อื่นก็ไม่ไป แต่นี่เป็นเรื่องสิทธิ์ของเรา ก็ต้องมา” นางหลงกล่าว