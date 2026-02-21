พายุฤดูร้อนซัด อ.พร้าว พร้อมฝนถล่มหนัก เสียหายหลายตำบล

เชียงใหม่-เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและสำรวจความเสียหาย
นางพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอพร้าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.พ.69) เมื่อเวลา 18.00 น. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรง ในพื้นที่ตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ และตำบลบ้านโปง อำเภอพร้าว โดยมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎร และวัดบ้านท่ามะเกี๋ยง ในพื้นที่ตำบลสันทรายได้รับความเสียหาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และเบื้องต้นได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว