นายกฯ “อนุทิน” ปลุกกระแสเที่ยวเมืองเพชร เปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 39 ดัน Soft Power ประวัติศาสตร์–อาหาร สู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก

เพชรบุรี - นายกอนุทิน ควงภริยาแต่งชุดไทยย้อนยุค เปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 อย่างยิ่งใหญ่ ชูอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์–วัฒนธรรมอาหารเมืองเพชร ตอกย้ำพลัง Soft Power ผลักดันเพชรบุรีสู่จุดหมายท่องเที่ยวและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารระดับโลก
วันนี้ ( 21 ก.พ.) นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรี ท่ามกลางการต้อนรับของ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และพื้นที่โดยรอบ ภายใต้แนวคิด “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ การรณรงค์เชิญชวนแต่งกาย “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย เที่ยวงานพระนครคีรี” โดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค สร้างบรรยากาศย้อนรำลึกอดีต พร้อมส่งสารเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เพื่อนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพื้นที่ การแสดงพลุกว่า 5,000 นัดทุกค่ำคืน ขบวนแห่เทิดพระเกียรติจาก 8 อำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเขาวัง อาทิ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร “เพชรบุรีเมืองอาหาร จาก Local สู่เลอค่า” กิจกรรมเชฟเทเบิล และการแสดงแสง สี เสียง Mini Light & Sound
ขณะเดียวกัน บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านล่าง มีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง การแสดงโขนจากกรมศิลปากร กว่า 120 ชีวิต มหกรรมมอเตอร์โชว์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีชุมชน และอาหารพื้นถิ่น เพื่อชูอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของเพชรบุรี ซึ่งได้รับการประกาศเป็น UNESCO Creative City of Gastronomy ตอกย้ำศักยภาพ Soft Power ไทย ทั้งมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมอาหาร
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดงานพระนครคีรีครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัด แต่ยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน และผลักดันเพชรบุรีสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก เชื่อมโยงมรดกทางประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมอาหาร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน.