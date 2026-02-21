ยับเยินทั้งตลาดนัด-รพ.สต.!พายุฤดูร้อนถล่มพะเยา เต็นท์ตลาดคลองถมปลิวว่อน

พะเยา – พายุฤดูร้อนถล่มหนัก..ล่าสุดพัดเข้าพื้นที่อำเภอแม่ใจ เมืองกว๊านพะเยา แรงลมพัดเต็นท์ผ้าใบ-ข้าวของพ่อค้าแม่ขายตลาดนัดคลองถมปลิวว่อนเสียหายจนบางร้านเปิดขายต่อไม่ได้ ขณะที่เต็นท์หน้า รพ.สต.ปลิวขึ้นบนหลัง อบต.ต้องระดมพลนำรถกระเช้ายกออกกันวุ่นท่ามกลางอากาศที่ยังแปรปรวน
วันนี้(21 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุฤดูร้อนที่พัดเข้ากระหน่ำหลายพื้นที่ของพะเยาอย่างหนัก ทั้งลมกระโชกแรง ฝนตกต่อเนื่อง และฟ้าคะนองในหลายอำเภอ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณตลาดคลองถมในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากถูกแรงลมพัดเต็นท์และอุปกรณ์ค้าขายพังเสียหาย ผ้าใบปลิวหลุด ข้าวของกระจัดกระจาย บางร้านไม่สามารถเปิดขายต่อได้ ขณะที่บางหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่หักโค่น
ขณะเดียวกัน ที่ รพ.สต.แม่สุก แรงลมพายุได้พัดเต็นท์บริเวณลานหน้าอาคารปลิวขึ้นไปกองอยู่บนหลังคาอาคาร สร้างความโกลาหลให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ต้องระดมกำลังนำรถกระเช้าเข้าช่วยเหลือ เพื่อนำเต็นท์ลงจากหลังคาอย่างทุลักทุเล ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังแปรปรวน
รายงานเบื้องต้นยังพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับความเสียหายจากแรงลมและฝน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน ก่อนที่อาจเกิดพายุซ้ำอีก
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวจ้องในพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังต่อเหตุลมพายุและฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.