ชวนเที่ยววิถีชุมชน! ตลาดร่องสวนยายแพง เปิดโปรแกรมใหม่ “ปรุงเองตามใจชอบ” ลงครัวเตาฟืน สัมผัสของสดจากร่องสวน

สมุทรสงคราม - ชวนเที่ยววิถีชุมชน สมุทรสงคราม หลังเปิดกิจกรรมใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าครัวพื้นบ้าน ปรุงอาหารจากวัตถุดิบสดในสวน ชูจุดขายเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น สร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนที่ตลาดร่องสวนยายแพง ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที คึกคักตลอดวัน หลังเปิดตัวโปรแกรมใหม่ “ครัวร่องสวนยายแพง ปรุงเองตามใจชอบ” ต่อยอดความสำเร็จจากตลาดชุมชนที่เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที-ยายแพง เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการลงมือทำอาหารด้วยตนเองในครัวเตาฟืนแบบชาวบ้าน ภายใต้เมนูเซ็ต “ครัวปรุงเองบ้านยายแพง” อาทิ ต้มยำกุ้งแม่น้ำ ยำหัวปลีกุ้งแม่น้ำย่าง และผัดสายบัว
วัตถุดิบทั้งหมดเก็บสดจากคลอง ร่องสวน และแปลงผักปลอดสารของชาวบ้าน เช่น แตงกวา ผักบุ้ง มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว และถั่วพลู ขณะที่อุปกรณ์ครัวและเครื่องปรุงพื้นฐานจัดเตรียมไว้พร้อม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ “จากสวนสู่จาน” อย่างแท้จริง
ด้านนางสาวมณีรัตน์ กิตติวรเกียรติ อายุ 44 ปี นักท่องเที่ยวจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพาครอบครัวมาเที่ยวรวม 6 คน กล่าวว่า รู้สึกสนุกและประทับใจที่ได้ทำอาหารท่ามกลางสวนมะพร้าวธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เห็นความร่วมมือของชาวบ้านในการสร้างอาชีพจากผลผลิตในพื้นที่ ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความรู้และความอร่อย
สำหรับตลาดร่องสวนยายแพง ตั้งอยู่ท่ามกลางร่องสวนมะพร้าวดั้งเดิม จำหน่ายอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชน ราคาเริ่มต้นเพียง 10 บาท อีกทั้งยังมีกุ้งแม่น้ำธรรมชาติจากคลองในพื้นที่ โดยสมาชิกชมรมคนตกกุ้งยายแพงนำมาจำหน่ายและย่างสดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้าน
โปรแกรมใหม่นี้ไม่เพียงสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 081-848-1921