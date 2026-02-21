โจ๋เจ้าถิ่นเขม่นวัยรุ่นต่างถิ่นมาฟังหมอลำในงานบุญ เต้นไม่เข้าตาแทงกันไส้ทะลัก ตาย 1 ราย

อุบลราชธานี-วัยรุ่นเจ้าถิ่นเขม่น หนุ่มต่างถิ่น เต้นไม่เข้าตาหน้าเวทีหมอลำงานบุญประจำปี ยกพวกรุมดี แต่พลาดท่าถูกหนุ่มต่างถิ่นใช้ไม้ฟาดล้ม จึงชักมีดพับแทงสวน จนไส้ทะลักเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 01.20 น. วันนี้(21ก.พ.) พ.ต.ต.อชิรวุธ ประทุมพิมพ์ สารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุชายถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดบาดเจ็บ บริเวณประตูวัดบ้านปลาดุกทอง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จึงเข้าตรวจที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บ พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จึงตามไปสอบปากคำ ทราบชื่อคือ นายวรชิต วงศ์สูง อายุ 18 ปี เสียชีวิตขณะที่นำส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่า ที่เกิดเหตุเป็นงานบุญประจำปี มีการแสดงหมอลำซิ่ง นายวรชิต ผู้ตายเป็นชาวอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เดินทางมาเที่ยวงานกับเพื่อน เมื่องานเลิกนายวรชิต กับเพื่อนเกิดการเขม่นกันกับนายวุฒิพงษ์ บุญสนิท อายุ 20 ปี วัยรุ่นเจ้าถิ่น จนมีการยกพวกไล่ทำร้ายร่างกายกัน
นายวุฒิพงษ์ วัยรุ่นเจ้าถิ่นเสียหลักถูก นายวรชิต ผู้ตาย ใช้ไม้ฟาดที่ลำตัว นายวุฒิพงษ์ จึงได้ชักมีดพับที่พกติดตัวมาแทงเข้าที่ท้องของนายวรชิต ก่อนที่นายวรชิตจะวิ่งหนีไปล้มหมดสติอยู่ริมถนนหน้าวัด เจ้าหน้าที่ ชรบ.ภายในงานเห็น นายวรชิตที่ล้มอยู่หน้าวัด และเป็นกลุ่มก่อเหตุทะเลาะวิวาท จึงเข้าจับกุมใส่กุญแจมือ แต่เมื่อตรวจสอบตามร่างกายนายวรชิตพบว่า ถูกแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักออกมาจากช่องท้อง จึงรีบถอดกุญแจมือ และช่วยทำการปฐมพยาบาลปั้มหัวใจ ก่อนนำนายวรชิต ส่งโรงพยาลบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากทราบข้อมูล พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ไกรราช พร้อมชุดสืบสวน พ.ต.ท.กิติพงษ์ สาลีวรรณ สารวัตรสืบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ได้นำกำลังออกติดตามตัวไปจับตัวนายวุฒิพงษ์ มือแทงที่บ้านพักในตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลฯ เมื่อไปถึงนายวุฒิพงษ์ ได้ออกมาพบเจ้าหน้าที่พร้อมรับสารภาพว่า เป็นผู้ที่ลงมือแทงนายวรชิต เหตุเพราะเต้นหน้าเวทีหมอลำไม่เข้าตา ไม่ได้มีเหตุผลอื่น เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
หลังก่อเหตุนายวุฒิพงษ์ ได้นำอาวุธมีดและชุดที่ใส่ตอนก่อเหตุมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม และนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในตอนสายของวันเดียวกันนี้ โดยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย เมื่อตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายนายวุฒิพงษ์ไม่พบแต่อย่างใด