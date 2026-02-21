รวบหนุ่มเมืองเพชร ซิ่งฟอร์จูเนอร์ขนแรงงานเมียนมา 8 คน คาด่านกาญจน์ สารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้ง ได้ค่าจ้างสูง

กาญจนบุรี - ตำรวจตั้งด่านตรวจจราจรสกัดจับชายวัย 52 ปี ลอบขนแรงงานต่างด้าว พบมีเอกสารถูกต้อง 3 ราย อีก 5 รายเข้าเมืองผิดกฎหมาย เจ้าตัวรับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง อ้างยืมรถญาติมาใช้
วันนี้( 21 ก.พ.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี และ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ตำรวจจราจรตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและป้องกันอาชญากรรมช่วงวันหยุด บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 367 (แยกแก่งเสี้ยน–วังสารภี) ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พบรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียน 8 กจ 130 กรุงเทพมหานคร ขับเข้าด่าน เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจเอกสารผู้ขับขี่และภาษีรถ ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย แต่สังเกตเห็นมีผู้โดยสารนั่งแออัดรวมคนขับ 9 คน จึงเชิญรถเข้าข้างทางเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม
ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้โดยสารเป็นแรงงานชาวเมียนมา 8 คน แบ่งเป็นชาย 7 คน หญิง 1 คน โดยมีเอกสารถูกต้อง 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) พร้อมนายจ้างนำหลักฐานมายืนยัน จึงอนุญาตให้เดินทางต่อไปได้ ส่วนอีก 5 คนเป็นชายทั้งหมด ไม่มีเอกสารใดแสดง และรับว่าเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับ คือ นายเย็น (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ชาว ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ไปสอบสวนที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี
จากการสอบปากคำ นายเย็นให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากชายชาวเมียนมาชื่อ “นายเย้ย” ให้ไปรับแรงงานถูกกฎหมาย 3 คน จาก อ.สังขละบุรี ไปส่งปลายทาง จ.ปทุมธานี 1 คน และ จ.สมุทรสาคร 2 คน ได้ค่าจ้างคนละ 4,000 บาท ส่วนแรงงานผิดกฎหมาย 5 คน รับจาก อ.ไทรโยค ไปส่ง จ.ปทุมธานี ได้ค่าจ้างคนละ 15,000 บาท โดยยอมรับว่าเคยทำลักษณะนี้มาแล้ว 3 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แต่ถูกจับกุมเสียก่อน อีกทั้งรถที่ใช้เป็นรถญาติที่ยืมมา
ภายหลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 5 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป