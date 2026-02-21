โคราชผวา! พบผู้ป่วยพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว รายแรกของปี’69 จนท.เร่งสอบสวนโรค-คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชผวา! พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว รายแรกของปี’69 เผยเป็นชายวัย 53 ปี ถูกสุนัขกัดขาเป็นแผลเล็กจึงไม่ไปเข้ารับฉีดวัคซีน ก่อนมีอาการป่วยและเสียชีวิต จนท.เร่งสอบสวนโรคเพิ่มเติม และ เฝ้าระวังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (21 ก.พ.69) นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเปิดเผยว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 1 - 20 มกราคม 2569 พบผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย คือ ที่จังหวัดระยอง จำนวน 1 ราย และจังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
โดยผู้เสียชีวิตรายแรกของจ.นครราชสีมา เป็นเพศชาย อายุ 53 ปี ชื่อ นายเสกสรร ชาวตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา มีประวัติถูกสุนัขกัดขาทั้งสองข้าง บาดแผลเล็ก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2569 จึงไม่ได้เข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ มีเสมหะ ปัสสาวะไม่ออก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จึงเจ้ารับการรักษาที่ รพ.ค่ายสุรนารี แต่อาการไม่ดีขึ้น และมีอาการอื่นเพิ่มเติม คือ ไม่มีแรง กลืนอาหารและดื่มน้ำไม่ได้ จึงส่งเข้ารับการรักษาต่อ ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่อาการทรุดลงและเสียชีวิตในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
และเมื่อนำร่างส่งชันสูตร 17 กุมภาพันธ์ 2569 ยืนยันผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรมไวรัสพิษสุนัขบ้าจากตัวอย่างเนื้อสมอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม และ เฝ้าระวังคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies virus) พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว ม้า ค้างคาว วัว ลิง ชะนี กระรอก กระต่าย รวมถึง หนู แต่พบว่า สุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้บ่อยที่สุด โดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกกัด ข่วน หรือเลีย บริเวณที่มีบาดแผลรอยถลอก หรือรอยขีดข่วนบาดแผล หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปาก เป็นต้น โดยมีระยะฟักตัว ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-3 เดือน เร็วที่สุดภายใน 7 วัน นานที่สุดอยู่ที่ 1 ปีหรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัด และขนาดของแผล
โดยมีอาการระยะเริ่มต้น 2-10 วันแรก จะมีอาการไข้ต่ำ หนาวสั่น และอ่อนเพลีย คัน ยิบๆ หรือปวดเสียว แผลเดิมที่ถูกกัด (แม้หายสนิทแล้ว) , ระยะอาการทางระบบประสาท โดยร้อยละ 80 จะมีอาการกลัวน้ำ เกร็งกล้ามเนื้อคอหอยอย่างรุนแรง เมื่อพยายามดื่มน้ำหรือเพียงแค่เห็นหรือได้ยินเสียงน้ำ , กลัวลม สะดุ้งตกใจ หอบเหนื่อยเมื่อถูกลมพัดผ่าน กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง เอะอะ โวยวาย มีน้ำลายไหลมากและอาจพยายามกัดคนที่อยู่ใกล้เคียง , ร้อยละ 20 จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากแผลและลามไปทั่วทั้งร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิต และระยะสุดท้าย ระบบหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่อง เตือนประชาชนที่ถูกสัตว์ กัด ข่วน เลียแผล ไม่ว่าจะแผลใหญ่ แผลเล็ก หรือรอยข่วนเพียงเล็กน้อย ย้ำว่า ต้องล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และที่สำคัญต้องเข้ารับ การฉีดวัคซีนให้ครบตามหมอนัด เพราะอาจเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
ส่วนการป้องกันสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ 1. ตรวจสอบสัตว์เลี้ยง ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบหรือไม่ หากไม่ครบต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน และต้องฉีดกระตุ้นทุกปี , 2. สังเกตอาการสัตว์เลี้ยง ถ้าหากมีอาการผิดปกติไปจากเดิม ต้องแยกสัตว์เลี้ยงออกจากคน ห้ามสัมผัสน้ำลาย และรีบแจ้งสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์ทันที และ 3. หากถูกสัตว์ กัด ข่วน เลียแผล ไม่ว่าจะแผลใหญ่ แผลเล็ก หรือรอยข่วนเพียงเล็กน้อย ให้ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด และรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีน ที่สำคัญต้องเข้ารับวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์นัด หากมีประวัติถูกสุนัขกัด ข่วน เลียแผล ในระยะ 1 ปี แนะนำไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที