โจรชิงทอง 26 บาท อ้างเหตุหนี้สินรุมเร้า เผยซุ่มศึกษาวิธีเลี่ยงตำรวจจับ แต่สุดท้ายไม่รอด!

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ต้องหาก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองที่ขอนแก่น สารภาพต้องการเงินมาใช้หนี้ในครอบครัว เผยศึกษาการพลางตัวไม่ให้ทิ้งร่องรอย พร้อมศึกษาเส้นทางหลบหนี พบตระเวนเลือกเป้าหมายร้านทองในพื้นที่ตำบลท่าพระ และตำบลบ้านทุ่ม สุดท้ายก่อเหตุแล้วไม่รอด ถูกจับกุมได้ในที่สุด
วันนี้ ( 21 ก.พ.) พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วยยพล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4, พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบทองรูปพรรณน้ำหนัก 26 บาท จำนวน 9 เส้น หลังตรวจยึดได้ภายในบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
หลังนายชลธิป หรือเก๋ ก่อเหตุชิงทรัพย์ ภายในร้านห้างทองกรุงเทพเยาวราช ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 ก.พ.69 ที่ผ่านมา แล้วคนร้ายจะหลบหนีไป ก่อนจะถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้ ขณะที่กำลังเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว หน้าร้านสะดวกซื้อบ้านเหล่านาดี
พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหา ได้วางแผนเตรียมก่อเหตุมาแล้วหลายวัน โดยไปซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ ที่เทาดำ มือสองในราคา 7,000 บาท จากนั้นได้ศึกษาการหลบเลี่ยงไม่ให้ตำรวจจับกุมตัว ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ถุงมือในช่วงก่อเหตุ การซื้อเหล็กมาทำเป็นตะขอเพื่อใช้เกี่ยวทอง เพราะนายชลธิปเป็นช่างเหล็กมาก่อน จึงคิดใช้ตะขอเกี่ยวทอง พร้อมการเปลี่ยนเสื้อผ้าในช่วงหลบหนี ก่อนจะขับรถจักรยานยนต์โดยใช้เส้นทางสายรอง
ก่อนหน้านายชลธิปได้ตระเวนดูร้านทองในพื้นที่ตำบลท่าพระ แล้วขับรถจักรยานยนต์ไปดูที่ตำบลบ้านทุ่ม จนกระทั่งวันที่ 14 ก.พ. 69 เตรียมก่อเหตุที่ร้านทองในตำบลบ้านทุ่ม แต่ไม่สบโอกาส จึงมาลงมือในวันที่ 15 ก.พ.69 ที่ห้างทองกรุงเทพเยาวราช ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนได้ทองจำนวน 11 เส้น ระหว่างทางหลบหนีได้ทิ้งทองจำนวน 2 เส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านที่บ้านเหล่าโพนทอง ได้นำทองมัดใส่ลวดไปหย่อนใส่ในเสาเหล็กกล่องที่ใช้ค้ำหลังคาหน้าบ้าน
ต่อมาได้นำเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุไปเผา พร้อมกับนำรถจักรยานยนต์ไปทิ้งในสระน้ำ บ้านป่าสังข์ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ห่างจากบ้านพักประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ในช่วงวันเกิดเหตุนายชลธิป ไม่ได้ไปขายก๋วยเตี๋ยว ก่อนจะมาเริ่มขายได้เมื่อ 2 วันก่อนจับกุม เมื่อตำรวจรวบรวมหลักฐานจนแน่ใจว่านายชลธิป เป็นคนร้ายก่อเหตุชิงทองจริง จึงเข้าไปควบคุมขณะกำลังขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้
ทั้งนี้นายชลธิป รับสารภาพว่า มีอาชีพเป็นนายหน้าขายที่ดิน และมีหนี้สิน ที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกทั้งค่างวดรถยนต์ที่ติดค้างหลายงวด จึงวางแผนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง สุดท้ายถูกตำรวจใช้เวลา 5 วัน จนติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด