อช.ไทรโยค ระดมกำลัง 28 นาย เร่งสกัดไฟป่าบ้องตี้น้อย–พุมุด ตลอดคืน แม้พื้นที่สูงชัน–หน้าผากว่า 90 องศา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค เร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่า 2 จุดสำคัญในพื้นที่บ้านบ้องตี้น้อยและบ้านพุมุด อำเภอไทรโยค แม้สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและบางช่วงเป็นหน้าผากว่า 90 องศา เสี่ยงอันตรายต่อการปฏิบัติงาน ยืนยันสามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่องตลอดทั้งคืน

วันนี้ ( 21 ก.พ.) นายพีร พวงมาลี หัวหน้าศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน อุทยานแห่งชาติไทรโยค รายงานผลการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า จากการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) รอบเช้ามืด เวลา 01.55 น. จำนวน 7 จุด เป็นไฟที่ลุกลามต่อเนื่องมาจากวันที่ 20 ก.พ. บริเวณป่าบ้านบ้องตี้น้อย หมู่ 8 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ได้ผนึกกำลังเข้าควบคุมหัวไฟและจัดทำแนวกันไฟอย่างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอดทั้งคืน ขณะนี้สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในแนวที่กำหนดได้แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ

ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ตรวจพบไฟป่าบริเวณชายป่าบ้านพุมุด หมู่ 7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จึงมีการบูรณาการกำลังร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค 17 นาย และสถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค 11 นาย รวม 28 นาย เข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม พื้นที่เกิดเหตุมีความยากลำบากอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดชันและบางช่วงเป็นหน้าผาสูงกว่า 90 องศา ประกอบกับเป็นช่วงเวลากลางคืน ทำให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นไปด้วยความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จึงวางแผนจัดทำแนวป้องกันไฟและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าควบคุมเพลิงในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ทันที

ศูนย์สั่งการฯ ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องผืนป่า ลดผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป.










