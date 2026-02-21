เริ่มแล้ว "เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 12”

ศูนย์ข่าวศรีราชา- จังหวัดชลบุรี เปิดฉากงานประเพณีแห่งแสงไฟและศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 12” ประจำปี 2569
ค่ำวานนี้ (20 ก.พ.) นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน“เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 12” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดจึ้นที่ มณฑลพิธีหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชบบุรี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างสวยงามเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เผยว่าจังหวัดชลบุรี มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ซึ่งงาน "แห่โคมเขาชีจรรย์" ถือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานความศรัทธา ศิลปะ และประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาจารีตประเพณีเท่านั้น
แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าให้กับ อ.สัตหีบและ จ.ชลบุรี ได้อีกด้วย
ขณะที่ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ถือเป็นปีที่ 12 ในการรักษาประเพณีอันดีงามไว้
โดยไฮไลท์สำคัญของวันเปิดงานอยู่ที่ขบวนแห่และประกวดโคมประทีปของชุมชน ทีืแต่ละชุมชนใน จ.ชลบุรี ได้ช่วยกันรังสรรค์โคมประทีปอย่างวิจิตรบรรจงตามแบบศิลปไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา (เขาชีจรรย์)
นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนกลางแจ้ง ตอน “หนุมานถวายแหวน” จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีหน้าผาเขาชีจรรย์เป็นฉากหลังอันทรงพลัง
ด้าน พล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เผยว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์บนหน้าผา ศิลปะสุโขทัย
ผสมล้านนา ความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
โดยงานเทศกาลแห่โคมฯ ยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 ก.พ.นี้ที่จะ 2569 ซึ่งเป็นวันตัดสินผลรางวัลการประกวดโคมประทีป และยังจะมีการแสดงโขนชุดใหญ่ ตอน “ศึกสิบขุนสิบรถ” ที่จะมีความอลังการและเข้มข้นยิ่งขึ้น
จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ณ เขาชีจรรย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม