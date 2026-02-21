เลขา ส.ป.ก.! สั่งผู้ว่าฯ ตรวจถือครองที่ดินมิชอบ “กาญจนบุรี” พบพื้นที่ปฏิรูปกว่า 7 แสนไร่

กาญจนบุรี - เลขา ส.ป.ก. ส่งหนังสือด่วนที่สุด กำชับทุกจังหวัดเข้มตรวจสิทธิ์ใช้ที่ดิน สกัดนายทุนรุก ส.ป.ก. เผยกาญจนบุรีติดโผจังหวัดเป้าหมายตามคำสั่ง คสช. เร่งยึดคืนจัดสรรเกษตรกร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1205/ว959 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หนังสือระบุว่า ส.ป.ก.มีภารกิจจัดสรรและปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรไร้ที่ดินหรือมีไม่เพียงพอ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ หากพบการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ หรือมีบุคคลอื่นเข้าครอบครองแทน ให้สำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผล ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
รายงานข่าวระบุว่า ปี 2559 สมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ให้อำนาจ ส.ป.ก.จัดการปัญหาการครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น ได้สั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินการยึดคืนพื้นที่เป้าหมาย 4.3 แสนไร่ ใน 25 จังหวัด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 25 จังหวัด ที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว
ขณะนั้นแผนปฏิบัติการในกาญจนบุรี ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 36/2559 กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 14 แปลง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ไทรโยค เลาขวัญ พนมทวน และด่านมะขามเตี้ย รวม 15,000 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอไทรโยค มีการนำร่องยึดคืนแล้ว 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 931 ไร่ และ 1,000 ไร่ ก่อนจัดสรรให้เกษตรกรไร้ที่ดินครบถ้วน
ข้อมูลพื้นที่ทั้งจังหวัดพบว่า กาญจนบุรีมีเนื้อที่รวม 12,176,976 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้กว่า 5 ล้านไร่ พื้นที่อุทยานกว่า 4 ล้านไร่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 772,064 ไร่ ขณะที่บางส่วนเป็นพื้นที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์โดย กรมธนารักษ์ สามารถออกเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินได้
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องตรวจสอบตัวเลขพื้นที่ป่าและอุทยานให้ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากบางส่วนมีการทับซ้อนกับเขตนิคมสหกรณ์ พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่ชลประทาน ซึ่งยังไม่สามารถสรุปจำนวนที่แน่ชัดได้.