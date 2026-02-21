อุกอาจ! กระบะปริศนาประกบยิงวัยรุ่นบ้านแหลม ดับ 1 เจ็บ 1 ปลอกกระสุนเกลื่อนถนน

เพชรบุรี - คนร้ายซิ่งกระบะไล่ยิงกลางทางเปลี่ยว หลังกลุ่มวัยรุ่นขี่ จยย.กลับจากเที่ยวสถานบันเทิง เพื่อนผวากระโดดหนีตายเข้าทุ่งนา ตร.เร่งล่าตัวมือปืน คาดปมแค้นเก่า
เวลา 01.51 น. วันนี้( 21 ก.พ.) ร.ต.อ.ชูลาภ ปลิดดอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแหลม รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นถูกไล่ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณถนนไร้ฝุ่นเลียบคลองชลประทาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงประสานชุดสืบสวนรุดตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเป็นถนนเปลี่ยวมืด ไม่มีบ้านเรือน พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีเทา ทะเบียน 1ฆฆ 2579 กทม. ล้มอยู่ริมทาง มีคราบเลือดและรอยกระสุนที่เฟรมหน้า 1 รู ใกล้กันพบหมวกแก๊ป รองเท้าแตะ 2 คู่ และปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มม. และ 9 มม. รวม 9 ปลอก พร้อมหัวกระสุนอีก 2 หัว ตกกระจายบนถนน เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้บาดเจ็บถูกนำส่ง โรงพยาบาลบ้านแหลม ก่อนทราบชื่อคือ นายวิรุฬห์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา หรือ “ไอซ์” อายุ 18 ปี ชาว อำเภอบ้านแหลม ถูกยิงอาการสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย คือ นายจตุพร ดังก้อง หรือ “เฟรม” อายุ 19 ปี ถูกยิงที่ขา
สอบถามนายศุภชัย ทองหล่อ อายุ 21 ปี เพื่อนผู้ตาย ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุพวกตนรวม 10 คน ไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี กระทั่งราว 01.45 น. จึงแยกย้ายขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน โดยผู้ตายขี่นำและมีเพื่อนซ้อนท้าย ส่วนเพื่อนอีก 4 คันตามหลังห่างพอสมควร
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ มีรถกระบะสีขาว ยี่ห้อ Isuzu ไม่ทราบทะเบียน ขับมาประกบ จากนั้นคนในรถใช้อาวุธปืนยิงใส่ทั้งสอง ก่อนวนรถกลับมายิงกลุ่มเพื่อนที่ตามหลัง ทำให้ทั้งหมดต้องทิ้งรถวิ่งหนีเข้าทุ่งนาเพื่อเอาชีวิตรอด แล้วโทรแจ้งตำรวจ
เพื่อนผู้ตายยังให้ข้อมูลว่า ผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาะกับคู่อริในพื้นที่เมื่อหลายปีก่อน และเคยถูกส่งข้อความท้าทาย คาดว่าอาจเป็นชนวนเหตุล้างแค้น
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมเชิญพยานทั้งหมดสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.